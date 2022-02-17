快訊／用民調決定最強青年　鍾東錦：我願做「藍鯨」帶領苗栗創新局　

▲苗栗縣議長鍾東錦。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

政治中心／台北報導

國民黨主席朱立倫昨天拍板通過「111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，大幅提高青年及新人參與黨內初選民調結果加權比例，35歲以下新人最高可加權至百分之百，創下黨內歷史紀錄。對此，苗栗縣議長鍾東錦表示肯定與支持，他強調，年輕化是百年大黨回復活力的唯一選項，如果不能開放舞台讓年輕人勇於參政，那麼改革就只是空談。同時，他也建議，用民調決定出最強參賽者，讓勇敢的藍色青年，不再畏懼參選於青天白日的黨徽之前。

鍾東錦17日晚間透過臉書發文表示，黨內初選青年加權，曾經對藍營失望的年輕支持者們，請再給國民黨一次機會，加入2022最大反對黨的第一戰線。

他指出，面對充滿戰鬥力的對手，將持續落後甚至被其他政黨迎頭趕上，勇敢面對問題才能解決問題，短期來看也許影響了某部分人的生涯規劃，但長期來說，是國民黨躍出泥沼的唯一方法。

由於現任的國民黨籍苗栗縣長徐耀昌任期即將屆滿，在地方上被視為最有實力與希望替藍營守住苗栗的鍾東錦透過臉書發文，再度展現自己的信心，以及願意與所有國民黨伙伴與鄉親共同打拼的決心。

鍾東錦指出，初選民調青年加權，提高年輕人參選的機會，讓民意超越黨意，成為青年抒發從政理念的最佳後盾，「我明白各界對本黨能否徹底執行抱有懷疑，但在我苗栗縣黨部，歡迎本黨青年同志踴躍參選，大鳴大放，百家爭鳴，讓民調決定出最強參賽者」，讓勇敢的藍色青年，不再畏懼參選於青天白日的黨徽之前。

鍾東錦強調，「願做一尾帶頭衝刺的藍鯨，帶領苗栗青年開創新局，我敢領航出海，你敢跟我一起征戰台灣的政治版圖嗎？」絕地反攻的號角已經吹響，千萬青年站出來，找回多黨政治的制衡力量，一起打贏苗栗這一仗，讓苗栗願景，前程似錦。