快訊／婉拒國民黨提名委員　侯友宜：球員兼裁判不適宜

記者楊蕓／新北報導

國民黨昨天公布「中央選舉提名委員會」名單，由黨主席朱立倫任召集人，成員包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜等，將負責審核提名人選作業，名單一出，卻傳出侯友宜、盧秀燕擬不參加。對此，侯友宜說明，因為自己可能是參選新北市的候選人之一，若擔任提名委員，有球員兼裁判之嫌。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



因應年底九合一選舉，國民黨昨 （16日）成立「中央選舉提名委員會」，由朱立倫主席任召集人，成員包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜、副主席黃敏惠、夏立言、連勝文、秘書長黃健庭，負責審核建議提名人選及策進輔選工作。

名單公布後，傳出侯友宜、盧秀燕擬不參與運作，侯友宜17日受訪時表示，身為黨員，又是直轄市長，今年選舉他有責任也有義務要全心全力為黨提名的候選人輔選，讓他們打贏這一場選戰，「我不但不會迴避，更會負起責任全力以赴。」

至於朱立倫好意邀請他加入中央選舉提名委員會的委員，侯友宜話鋒一轉說，「因為我有可能是今年參選新北市的候選人之一，既然有可能是候選人之一，又參與選舉提名委員會委員，有球員兼裁判之嫌，這是不適宜的」，侯友宜說，再度謝謝主席的好意，他會全力以赴，為所有黨籍議員在今年選舉贏得選戰，謝謝大家關心。

被問到該提名委員的名單是否有先進行溝通，侯友宜則強調，不管如何都謝謝大家好意，並重申，身為直轄市長又是黨員，一定會盡全力協助黨提名的候選人打贏這場選戰，「我不但不會逃避，更會全力以赴負起責任。」