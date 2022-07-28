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空心磚綁屍仍浮出水面！蛇蠍女一家狠殺包養男　4人再延押2月

▲彰化林姝妤一家4人再延押2月。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化林姝妤一家4人再延押2月。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

埔鹽鄉去年10月底發生一起驚駭水流屍命案，台北市張男(51歲)每月10萬元包養30歲酒店女林姝妤，卻被下藥用童軍繩綑綁空心磚慘成水流腐屍，帳戶內470萬元存款也被盜領一空，檢方調查，發現林女一家4口預謀犯案全被收押，全案3月起訴移審後再被裁定續押3個月，彰化地院昨日裁定林女等4人再延長羈押2個月。

裁定指出，本案被告林姝妤（30歲）及林女父親林益全（50歲）、母親林劉秀珍（49歲）、弟弟林韋守（24歲）因殺人等案件，林女與3名家人均否認有強盜殺人犯意，被認定犯罪嫌疑重大，且有《刑事訴訟法》第101條第1項第3款之情形，非予羈押，顯難進行審判，而有羈押之必要，3月1日起再被裁定延長羈押2個月，並均禁止接見、通信在案。

6月1日起林女等4人再被裁定延長羈押2個月，一審法官昨天再開庭訊，認仍屬重大，案件仍在審理，且前項羈押之原因依然存在，仍有繼續羈押之必要，因此庭訊後再裁定均自8月1日起延長羈押2月，並均禁止接見、通信。

▲彰化林姝妤一家4人再延押2月。（圖／ETtoday資料照）

▲酒店女林姝妤。（圖／翻攝林女臉書）

回顧整起案情，檢方調查，林女在台北某酒店工作，面貌姣好、外表清純，2020年間她結識了離婚的張姓男子，雙方隨即展開一段父女戀。交往期間張男不僅大手筆以每個月10萬元以上的金額包養林女，甚至還買了一台BMW給女方。
林女早在2021年6月心中早已悄悄埋下殺意，並與父親、母親、弟弟共謀，誘騙張男到彰化後，再予以勒殺棄屍，並盜領金融帳戶款項。

為求一次得手、避免張男掙扎反抗，於是林弟偕同林母於110年10月14日先向鹿港陳姓友人(24歲)告知殺人計畫，並從陳男處取得1顆FM2安眠藥；翌日林父、林女、林弟前往尋找並選定東螺溪為棄屍地點，同時預先將棄屍工具（黑色塑膠袋、空心磚及童軍繩等物）藏放於該處。

▲彰化林姝妤一家4人再延押2月。（圖／ETtoday資料照）

▲張男被發現棄屍在東螺溪。（圖／ETtoday資料照）

10月16日中午，林女先誘騙張男要前往台中醫美諮詢及至彰化遊玩，2人回到福興鄉住處，由林母拿出磨成粉的安眠藥加入飲料內給張男服用。林女與林母還先下車把風，由林父自後座持童軍繩將張勒殺，而林弟則在旁守候，用黑色膠帶纏繞在張男臉部，再與林弟一起將屍體搬到車子的後車廂。此時，林女從張男錢包內拿走約6千元現金、5張提款卡，背包及其餘物品則是丟在草叢內，再驅車前往東螺溪棄屍處。

張男被棄屍的當晚，林女被監視器拍到在台中1間超商提領50萬元、接著17、18日2天分別在桃園、溪湖及台中等地提領303萬元現金，後來也被警方在其住家內搜到。

▲彰化林姝妤一家4人再延押2月。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化林姝妤一家4人因殺人罪被移送。（圖／ETtoday資料照）

檢察官認為，被告林女僅因與被害人有感情糾葛，竟覬覦被害人存款，即謀劃殺害被害人並奪取被害人財物，而林父、林母及林弟等人均為至親家人，沒有勸阻，反而冷血共謀殺人棄屍，再盜領被害人存款，犯罪計畫及分工縝密，顯見強盜殺人決意甚堅，並導致張男家屬受有終身難癒的傷痛，惡性重大，建請均從重量刑。

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