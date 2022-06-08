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「最貪調查官」徐宿良不法所得法拍　賓士G500等3車全數流標

▲調查局航機站前機動組長徐宿良涉貪案，桃園檢方查出不法所得高達1.68億元，今天就徐名下不法所得由桃園地院進行法拍，吸引不少投標人到場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲調查局航機站前機動組長徐宿良涉貪案，桃園檢方查出不法所得高達1.68億元，今天就徐名下不法所得由桃園地院進行法拍，吸引不少投標人到場。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

前調查局航基站機動組長徐宿良涉嫌盜賣查扣毒品等不法所得高達1.68億元，其妻李翠萍還在臉書張貼愛馬仕、香奈兒等名牌包炫富引發社會嘩然，桃園地院8日將徐、協助販毒張姓男子名下所有賓士大G等3輛車進行法拍，但3輛車最後均流標，將進行第二次法拍，據投標人透露，3輛車起拍價過高，如賓士大G500，起拍價750萬元，比新車約700萬還高，投標人認為過高而棄標。

▲桃園地院今天針對前調查局調查官徐宿良名下3輛車進行法拍，吸引不少民眾到場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地院今天針對前調查局調查官徐宿良名下3輛車進行法拍，吸引不少民眾到場。

喧騰一時的前調查官徐宿良涉貪案，桃園檢方分依貪污、侵占等罪嫌起訴，目前仍在桃園地院審理中。徐宿良與妻子李翠萍夫妻案發時被查扣3輛汽車、勞力士、OMEGA等名錶、愛馬仕、LV、CHANEL等名牌包，地院合議庭在開庭時羅列一整串清單，其中徐宿良、李翠萍等人被扣押3輛車，合議庭考量因被告人數眾多且卷證資料龐雜，非短時間得以審結，為避免車輛長期未發動有損壞或減損價值情形，今年1月裁定囑託民事執行處代為執行拍賣。

桃園地院完成鑑價程序並通知債務人對鑑價結果提供意見，日前完成公告並於今天進行3輛汽車第一次法拍，包括徐宿良名下之2015年7月出廠之馬自達CX5，李翠萍名下2020年7月出廠賓士GLB200與共犯張益祥所有2019年5月出廠賓士大G500等3輛汽車，里程數則從1000多到10萬餘公里不等，法拍公告上3輛車均有積欠汽車燃料稅、牌照稅或罰單。

▲桃園地院今天針對前調查局調查官徐宿良名下3輛車法拍，但因起拍價過高均遭棄標而流標。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地院今天針對前調查局調查官徐宿良名下3輛車法拍，但因起拍價過高均遭棄標而流標。

桃園地院今天上午法拍會上，吸引十餘名民眾到場投標，其中第一輛馬自達CX5經喊價至38萬元後，因未達底價而流標；拍賣官隨後宣布GLB200從200萬元起標，現場投標人認為起拍價過高均棄標。拍賣官隨後宣布賓士G500起拍價為750萬元，現場一片驚呼，有投標人認為，賓士大G新車價也才700萬元，法拍二手大G起拍價居然要750萬元，怎麼買得下手？因應買人全數棄標，拍賣官宣布流標，近日內將公告第二次法拍時間。

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