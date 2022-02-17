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「包裹詐騙簡訊」猖獗　高嘉瑜曝驚人案件數提3建議：從源頭根絕

▲▼民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

詐騙手法日新月異，知名主持人于美人日前也發文分享了最新的詐騙經驗，提醒民眾注意。民進黨立委高嘉瑜17日關切表示，近年來詐騙猖獗，165專線也僅能因應民眾察覺異樣的狀況，無法從源頭根絕詐騙案。她據此建議，應讓民眾可主動註記易受騙家人財產，並在其異動時通知家屬、主動追蹤偵辦詐騙案件、公開破案件數以嚇阻犯罪。

高嘉瑜透過臉書表示，近來詐騙案猖獗，110年全國詐欺案達2萬4千多件，總財損高達50億餘元，較前年同期分別成長約5%、20%，兩者均為近3年高峰。

高嘉瑜強調，在眾多詐騙管道中，簡訊成為詐騙集團大量利用的管道；根據來電辨識軟體Whoscall統計，108年台灣人均僅收到77封騷擾簡訊，卻自109年起暴增至239封，而截至去年10月，平均每週人均收到的騷擾簡訊更是暴增到7.4封，相當於每天都會收到超過一封。

高嘉瑜指出，除了最為常見的投顧老師簡訊詐騙外，「更有民眾向嘉瑜反應最近也收到了新型態的包裹付款簡訊詐騙」，甚至連于美人亦在其臉書反應有收到類似簡訊之情事。

高嘉瑜認為，目前政府雖設有165專線以防詐騙，但為德不卒，仍有許多民眾，特別是長者並不會利用，例如最近的新聞報導中就指出：為了防止長輩遇詐，連法官也要帶父母去地政事務所和存款銀行註記。

高嘉瑜強調，165專線仍需要民眾能主動察覺異樣後，才便於利用，但詐騙的受害者，卻往往都是因無法察覺出異樣進而受騙，「故嘉瑜在此呼籲政府應主動出擊，並將在未來問政中提出下列幾點建議」，期盼盡可能地從源頭就根絕詐騙案的發生。

高嘉瑜據此提出三點建議：

一、令管理人民財產的相關機構，如金融行庫、地政機關，給有意願的長者在子女陪同下，於機關的電腦註記，並於財產有異動時通知經註記的家屬。
二、金管會及法務部對於民眾檢舉之詐騙案件應積極主動追蹤，檢調並應配合儘速偵辧。
三、主動公開各類型詐騙案件破案之件數與追回之不法所得，藉以宣示政府嚴格執法的決心，嚇阻違法。

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