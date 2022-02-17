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「聽到我是軍人就沒聯絡！」母胎單身狂被打槍：好想嚐嚐愛情果實

▲站哨、集合。（圖／ettoday資料照）

▲軍人很難交另一半嗎？（示意圖／ettoday資料照）

記者黃可昀／綜合報導

職業軍人收入穩定、作息固定，看似能讓另一半安心，怎料很多女性聽到職業是軍人就退避三舍！一名軍人無奈地說，他的工作其實就像普通上班族，下班也是會跟朋友出去吃飯、聚會，可惜生活圈很難接觸到異性，下載交友軟體也找不到對象，「因為知道我是軍人的職業，就沒有了聯絡！」

原PO在Dcard表示，平時上班6時到17時，下班就回家睡覺，偶爾和朋友吃個飯，「工作穩定、作息正常、固定收入」，但實在很難拓展交友圈，同性朋友本來就不多，要認識女性又更困難，「上班時間太固定，只有休假日，也沒有什麼社交活動。」

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原PO透露，他從求學時期就很難碰到異性，高中讀汽修科沒幾個女生同學，畢業後直接當軍人，使得他至今無法脫單，「最近也想要嚐嚐愛情的果實，也下載了交友軟體，可是感覺大家好像都不是很能接受軍人這個職業，就算在同個縣市，彼此也滿聊得來的！卻因為知道我是軍人的職業，就沒有了聯絡」，好奇軍人這行業對女生來說很扣分嗎？

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲軍人無法時常陪伴在家人身邊。（圖／翻攝自Dcard）

過來人留言，最大的顧慮還是陪伴時間太少，畢竟軍中無法隨時用手機，「男友就是軍人 ，我們遠距平常又不能視訊，假如去受訓更不用相處了...不開心也不能多說什麼....」、「我前男友是軍人，但因為疫情遠距離直接say goodbye，加上不能用手機值班什麼的」、「軍眷+1，偽單親生活有時候也不是每個人都可以接受。」

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