快訊／房屋代銷群聚+10！「吃飯唱歌」8人確診　足跡橫跨4縣市

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中今（17）日公布新增14例本土病例，10例與新北設計師衍伸的房屋代銷群聚有關，昨日公佈的案19816與80多人曾一同到餐廳吃飯，其中25人又赴錢櫃唱歌續攤，同行者已有8人確診，足跡橫跨台北、新北、高雄與台東4縣市。此外，案19859的父母也確診，但3人Ct值都高達30幾，指揮官陳時中表示，該案恐為感染源頭，但仍有待之後比對。

房屋代銷公司人員（案19813）與新北市內設計師（案19665）同餐廳用餐，昨日同職場有2人確診，今日再衍伸出用餐唱歌染疫，加上設計師室友與房屋代銷員工父母，該條傳播鏈累計15人染疫。

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今日公佈個案中，案19926為30多歲女性，戶籍地在新北市，但卻在赴台東工作時被匡列採檢確診，根據台東縣衛生局公布資料，2人曾在2月13日於錢櫃KTV歡唱。

台東縣長饒慶鈴表示，該名女子為旅行社業務經理，曾在2月16日搭乘立榮航空8721班次航班抵達台東，隨後搭乘計程車至桂田酒店，短暫停留後再搭計程車到天野餐廳用餐，但用餐期間因女子自覺頭暈不舒服，僅一人單獨吃飯，其用餐完畢後再搭乘計程車回桂田，並於傍晚確診現已在醫院接受治療。

桂田飯店與天野餐廳16日晚間緊急暫停營業進行清消，同時也在17日上午9點於桂田飯店啟動專案篩檢站。

▲案19665確診關聯。（圖／指揮中心提供）