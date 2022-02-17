狼王爭奪落敗遭排擠！動物園送「中華田園犬」陪伴　同住5年超恩愛

記者蔡儀潔／綜合報導

湖北武漢一間動物園的歐亞狼區域內，竟然出現了一隻中華田園犬！原來該隻狼原本是狼王，但後來因年紀大在狼王爭奪中落敗，還被狼群排擠、欺負，於是單獨飼養，園方怕牠太孤單於是找來了一隻母犬，牠們已經共同生活5年，相處得非常好。

▲與公狼一起住的母狗。（圖／上游新聞）

據《上游新聞》報導，在湖北武漢九峰森林動物園內，一處狼舍出現公狼與母犬同住的奇特景象，相關影片在網路引發熱議。

「狼群和猴群都會有爭奪王的現象存在。」動物園工作人員介紹，該隻狼原本是狼王，但可能因為年紀較大，在一次關於狼王的爭奪中落敗，出現了更強壯的繼任者，「於是狼群開始排斥這個舊狼王，有時候還會咬牠。我們就把牠單獨飼養了。」

然而前狼王單獨生活後，表現出了很孤獨的樣子，時不時還會哀嚎，「為了不讓牠這麼孤獨，我們想給牠找個伴。我們想了一些辦法，也在網上蒐集了很多案例，發現狗和狼可以飼養在一起，就找來了一隻中華田園犬。」

▲公狼與母狗一起生活5年了，相處的非常融洽。（圖／上游新聞）

據工作人員介紹，該隻中華田園犬是母狗，當時只有2歲，「牠們吃住玩都在一起，共同生活相處已經5年時間，公狼不僅沒有撕咬母狗，相處還非常好。」

實際上，自從有了母狗的陪伴，公狼再也沒有哀嚎，牠們在一起「很有愛」，有時候還會搶食。母狗會活躍一點，看見遊客會迎上去；公狼則比較懶惰，一般躲在籠捨。每次飼養員送來餵食，公狼總會先讓母狗吃。

目前前狼王相當於人類的中老年狀態，而母狗則相當於壯年。園方強調，前狼王和母狗「不存在男女關係」，沒有產生交配的行為，屬於單純的陪伴。