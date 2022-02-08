桃機去年旅客量僅90萬人次　2022年達成一條件可回升近千萬

▲桃機出境大廳空蕩蕩，去年旅客量不到百萬人次。（圖／記者陳以昇攝）

記者許維寧／台北報導

桃園國際機場2019年疫情前旅客量曾創下逾4000萬人次，但受到疫情影響，去年2021年旅客量驟減僅剩90.9萬人次，創下桃機43年來最低紀錄。桃機公司預測，今年若邊境管制可逐步解封，保守估計今年旅客量可來到約1000萬人次，相當於疫情前的四分之一。但若邊境持續嚴管，預計旅客量仍只有150萬人次。

交通部今天舉行例行記者會，桃機公司物業開發處長陳慶隆指出，疫情下貨運量與客運量可說是兩樣情，去年桃機航空貨運量創下281萬噸歷史新高，今年更挑戰289萬噸紀錄。客運量兩年來則呈現斷崖式暴跌，但預計隨疫情趨緩，未來可以漸進式的回升，但短時間內不會反彈回疫情前高點。

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陳慶隆談到，若國內可以有條件解封，如和他國達成旅遊協定、放寬疫苗接種者檢疫天數、開放轉機等，預計今年旅客量約可回升至疫情前的四分之一，相當於1000萬人次，但若邊境管制持續趨於嚴格，則保守估計旅客量約為150萬人次，相當於疫情前的3%。

陳慶隆指出，目前台灣、中國大陸邊境控管仍嚴格，且各國於邊境控管上的標準也不一，目前歐洲已經慢慢降低邊境控管標準，機場公司仍尊重指揮中心的決定並配合辦理。