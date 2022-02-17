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正港愛台灣！醫師兒曝浪漫老爸　60多年來做過許多人不敢做的事

▲醫師兒曝浪漫老爸做過的事

▲賴國章曾捐柯林頓總統政治獻金500元美金，被退回。（圖／賴啟光提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區執業牙醫賴啟光、於臉書分享他近日為快要滿93歲的老爸賴國章，做一些記錄整理，PO出被他形容是政治神經很敏銳的老爸，60多年來，曾經做過很多普通人不敢做、也不知道如何做的事？包括陸續給美、日的政治領袖寫信，謝謝他們對台灣的支持，並肯定兩國人民之間的情誼。

▲醫師兒曝浪漫老爸做過的事

賴啟光說，如果在台灣，要選出真正愛台灣的人士，他的老爸應該可以排入百名之內！而賴父曾經做過那些普通人不敢做、也不知道如何做的事？賴啟光文內道出包括：

▲醫師兒曝浪漫老爸做過的事

▲▼陸續給美國的政治領袖寫信。（圖／賴啟光提供）▲醫師兒曝浪漫老爸做過的事

致賀阿波羅號登陸月球成功、慰問甘迺迪總統被刺等等！比較特別的一件事是，那一年，寫信給柯林頓總統祝他連任成功，台美友誼常存，並捐政治獻金500元美金，後來獻金被退回，理由是美國選舉不能接受外國人的捐款，不過美方也回信來感謝老爸！

▲醫師兒曝浪漫老爸做過的事

寫信給外國政要，是老爸30出頭歲就開始作的事，而且是代表台灣人民個人從事國際外交？他是愛台灣的前幾名，應該不為過吧！賴啟光引以為傲的肯定父親長年來所做的「浪漫行動」；網友留言：「有機會的話，期待能夠去拜訪令尊，親身感受他一生誠摯的生活態度。」、「偉大的愛國基督徒耆老賴國章長老」、「資深的文青」、「愛台灣的最佳代言人」、「很珍貴的記錄，要好好保存」。▲醫師兒曝浪漫老爸做過的事

▲賴國章（手拿麥克風者）是桃園大園基督教長老教會的榮譽長老。

▼捐贈一輛醫療巡迴車給台北馬偕醫院。（圖／賴啟光提供）▲醫師兒曝浪漫老爸做過的事

賴國章是桃園大園基督教長老教會的榮譽長老，2019年曾以其父母「賴炳和賴趙女」之名，捐贈一輛醫療巡迴車給台北馬偕醫院；長年熱心地方公益、關懷鄉土，尤其是對台灣本土文化的推動，因共同信仰和理念，是李前總統生前的民間好友之一。

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