91歲老父請子代立《參戰聲明書》　願赴戰場守護台灣民主自由

▲91歲的賴國章是大園基督教長老教會榮譽長老。（圖／賴啟光提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園大園區執業牙醫師賴啟光日前於臉書PO文指出，他91歲的父親獲悉臉書上有人貼出《不參戰聲明書》並表示，一旦中國與台灣發生戰爭，聲明他們不參戰，他們認為民進黨政府一意孤行，討好美國，要往台灣獨立的方向前進，激化中國武統台灣的可能性增加！賴啟光說，父親經他告知此事，要他代立《參戰聲明書》。

▲91歲的賴國章請子代立《參戰聲明書》，但強調最好不要有戰爭，戰爭不是好事。（圖／賴啟光提供）

賴啟光說，父親《參戰聲明書》內容如下：本人賴國章，為求台灣民主自由，如果台灣與中國終須一戰，本人願意為台灣盡一己之力，為台灣永續發展，不被中共政權統治，踏上戰場！立誓聲明人：賴國章。不過，賴父強調，最好不要有戰爭，戰爭不是好事。

賴啟光表示，他的父親是18年次，常常對人說他今年18歲！父親說他10多歲時，曾經要響應日皇號召，加入神風特攻隊，後來被日籍老師勸退，國民政府來台時，曾經到台中港參加歡迎國民軍來台的盛大儀式，據他說當時有一種回歸祖國的喜悅，後來陳儀政府施政民眾反感，那時候盛傳民眾到小吃攤吃麵，如果說：陳儀切2兩，就是要老闆切豬肝2兩，可見如何不得民心！

▲賴國章（左）2019年捐贈醫療巡迴車給台北馬偕醫院。（圖／賴啟光提供）



後來舊台幣4萬換新台幣1元、多數政府單位考試採省籍配額錄取，很多考試錄取名額數百上千人，台籍考生只有個位數的錄取名額，直到228事件，民怨整個引爆，造成早年台灣父母都不准家中子弟去讀法律政治相關科系，直到台灣解嚴，慢慢走向民主自由這種現象才得緩解！

賴父告訴其子說，他當年曾經是日本人，後來回歸祖國想作中國人，但是人生的歷練告訴他，民主自由最重要，台灣要作自己的主人，走自己的路！因此交待其子一定要貼文，他要補上那些不參戰的人的缺額，他要參戰！

91歲的賴國章是大園基督教長老教會榮譽長老，育有5名子女，長子賴啟光是執業牙醫，次子賴重光於台中執業婦產科、小女兒瑪玲是家醫科醫師，早年大園小村，大家提起賴家子女，莫不「豎大姆指稱讚」，除了個個待人有禮，學校課業皆表現傑出。

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