「從戰貓變八爪章魚」　蕭美琴：洽簽BTA獲美國會、州政府支持

▲駐美代表蕭美琴。（資料照／記者李毓康攝）

文／中央社

台美關係近年快速升溫，駐美代表蕭美琴今天自喻自己「從戰貓變八爪章魚」，須同時推動多領域要案。她強調，不論是經濟、安全或國際參與都一樣重要，不會相互排擠，會同時推動與追蹤。

蕭美琴今天與台媒進行茶敘，盤點台美關係主要推案進展。蕭美琴表示，每項推案都有其重要性，性質也不太一樣，都同時在進行；她笑稱，之前自稱戰貓，「現在覺得像八爪章魚」，因為同時很多案子要追蹤關心，不論是經濟、安全或國際參與及合作領域。

蕭美琴說，這些領域都是台灣人民所關心的，不會相互排擠，也沒有說哪一個比較重要。她強調，只要有機會，都是同時在推動與追蹤。

針對台灣推動許久的駐美代表處更名案，蕭美琴指出，這個議題是他們長期進洽的案子，也是台灣很多民眾所期待的。目前此案持續在議程上，會持續跟美方朋友做說明與溝通，希望獲得進一步的支持與認同。

談到去年年底反萊豬公投，蕭美琴說，她很感謝國人不論是在公投過程中，或是在台美諸多要案上，都給台灣外交工作最大的支持。

她表示，台灣公投結果顯示台灣人民願意跟國際接軌，不論是在相關檢驗科學標準上，抑或是貿易開放性與公平性上，「我們希望藉這樣子一個台灣民意的表達，讓美方理解到台灣要持續深化雙邊貿易關係的決心」。

至於美台洽簽雙邊貿易協定（BTA）是否有望，蕭美琴指出，由於過去工作外流，美國民眾普遍對貿易協定有較負面的偏見，這非針對台灣，是整體全球性的。但即便如此，台灣仍獲得美國跨黨派支持，不只在國會，在州政府層級上，也有很多願意支持台灣、與台灣深化經貿關係。

蕭美琴說，至少美台貿易主要障礙已經解決，這個障礙阻礙雙邊貿易談判進一步進展，「已經放在那邊10年」。排除後有更大能量及空間去處理其他障礙，爭取美國社會更進一步理解與支持，深化與台灣的雙邊貿易關係。

針對美國研議成立的「印太經濟架構」，蕭美琴表示，在白宮國安會與美方各界推動過程中，台灣持續表達參與意願。至於架構未來會以何種型態呈現、各國參與方式為何，許多細節仍在協調當中。

但她強調，以台灣在全球供應鏈所扮演的關鍵角色，加上台灣經濟實力在全球科技領域的貢獻，台灣「應該是各國想要爭取合作的對象」。

美國總統拜登（Joe Biden）上任逾一年，尚未派官員訪台。蕭美琴指出，希望未來在符合台灣人民期望與安全前提下逐步開放邊境的過程，能促成更多台美商務的往來，還有許多美國政要想要訪問台灣，「很多工作持續進行中」。