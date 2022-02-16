女作業員連咳2個月　醫驚「下肺葉塌陷了」

▲傳播力不輸Omicron！女作業員肺結核連咳2個月，醫驚「下肺葉塌陷了」。（圖／院方提供）



記者游瓊華／台中報導

近日台灣新冠肺炎Omicron呈現急速擴大流行的趨勢，引發民眾的高度關注，然而另一種傳染性疾病也悄悄散播中。烏日林新醫院胸腔內科主治醫師許人文近日在門診發現一名32歲女作業員，已經咳嗽兩三個月不見好轉，來門診進行胸部X光檢查，發現右下肺葉有一小片扁平塌陷和浸潤的病灶，醫師竟然發現作業員痰液中佈滿了密密麻麻的肺結核菌，屬於罕見的「右下肺葉」開放性肺結核病人，醫院已進行法定傳染病通報。

烏日林新醫院胸腔內科許人文醫師指出，肺結核的傳播方式和新冠肺炎非常相似，都是利用飛沫和空氣傳染，平均一個肺結核病人，大約可以傳播給十個其他健康的人，其傳染率不亞於新冠肺炎大魔王Omicron。只是感染肺結核的病人，一開始症狀並不明顯，同時病人的症狀也不一，有些人會咳嗽、發燒、胸痛，有些只是潛伏性的感染，單從外表完全看不出來的無症狀感染者，這也是肺結核很難清零的原因，且容易造成隱形的傳播鏈。

▲烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文。（圖／院方提供）



根據國外文獻統計，下肺葉肺結核的病人，大多以40歲以下的年輕女性為主，肺結核的X光表現，大部分都是在兩側的上肺葉，然而在「下肺葉」的個案非常少見，常常只有零星個案被報導，也因此常常會被醫療人員所忽略，再加上肺結核具有「非立即性傳染、不易診斷」之特性，醫師初步需要先排除肺炎、肺膿瘍、或是肺癌，再進一步考慮是否為肺結核的可能性！

目前女作業員在醫師開立抗結核藥物治療下，咳嗽症狀已改善許多，傳染力大幅降低，肺部也逐漸康復中，預計治療六個月至九個月即可完全痊癒。烏日林新醫院胸腔內科許人文醫師在此呼籲，若是有咳嗽超過兩個禮拜，請儘速到胸腔內科門診照X光或進一步檢查，以免延誤病情。