臥龍洞3吊屍離奇身亡！網紅拍片「噴漆＋燒紙錢」…恐挨罰60萬

▲南投埔里古道臥龍洞今年1月發生3屍命案 。（圖／民眾提供）

記者閔文昱／綜合報導

南投埔里古道臥龍洞日前發生2男1女的3屍命案，檢方相驗後死因仍撲朔迷離，且傳出宗教信仰的案外案，引發各界關注。不料近日卻有YouTuber重回現場拍探險片，甚至還在事發處燒紙錢、點菸插地、噴漆做記號等，經民眾檢舉後，南投林管處已請警方協助找出這名YouTuber，若非正當理由，將依《森林法》開罰最高60萬元罰鍰。

臥龍洞命案要從跨年當天有登山民眾發現一具吊掛男屍講起，警方經查確認死者為范姜姓男子。隨後，搜救人員4日在距離吊掛男屍處約200公尺的地方，尋獲同行的郭、王情侶檔的遺體。而第一具被發現的范姜男遺體嘴上還叼著菸，而郭男、王女遺體吊掛處地面則有威士忌、高粱和啤酒等空酒瓶，郭男更穿著紅色上衣，詭異畫面以及案件諸多未解謎團，讓該處充滿詭譎氣氛。

▲事發過後，跑山獸太太羅勃依婉也參與山搜。（圖／羅勃依婉提供）

對此，有靈異類型頻道的YouTuber就前往該處拍攝探險影片，且為了營造詭異、恐怖的氣氛，沿路焚燒紙蓮花、紙錢等祭品，或把點燃香菸插在土中，更離譜的是，該名網紅還在所到之處四處噴漆，當成記號避免迷路，誇張行徑讓不少民眾看不下去，怒向警方檢舉。

警方事後將檢舉案轉給所屬的林務局南投林管處，林管處表示，臥龍洞古道山區屬於林班地範圍，按森林法34條規定森林區域及森林保護區內，不得有引火行為，違者依56條處12萬以上60萬元以下罰鍰，失火燒毁森林，處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬以下罰金。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完