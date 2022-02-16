　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

驚險一瞬間！女騎士見左轉車煞不住　倒地滑行頭撞進車底

記者游瓊華／台中報導

真的驚險一瞬間！台中一名33歲李姓女騎士14日情人節當天中午騎機車行經西區時，疑似看到對向車道轎車左轉，因煞車不及，「犁田」自摔後連人帶車往前滑行，頭部甚至撞進車底，所幸安全帽保護頭部，但撞擊力道太大，安全帽都被擠飛，女騎士事後也被緊急送醫，僅手腳擦挫傷。

▲驚險一瞬間！女騎士見左轉車煞不住，倒地滑行頭撞進車底。（圖／翻攝社會事新聞影音+民眾提供）

▲驚險一瞬間！女騎士見左轉車煞不住，倒地滑行頭撞進車底。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲驚險一瞬間！女騎士見左轉車煞不住，倒地滑行頭撞進車底。（圖／翻攝社會事新聞影音+民眾提供）

▲女騎士見左轉車煞不住，倒地滑行頭撞進車底，事後機車與雨衣留在原地。（圖／民眾提供）

警方在2月14日中午12時5分接獲報案，在西區美村路一段與五權七街口前有交通事故發生，經查62歲蔡姓男子開車沿美村路內側車道，準備左轉往五權西五街方向，未注意對向直行機車時，李姓女騎士騎乘重機車疑似看見來車、煞車不及，自摔後車頭與蔡男駕駛的自小客車右側車身發生碰撞。

▲驚險一瞬間！女騎士見左轉車煞不住，倒地滑行頭撞進車底。（圖／翻攝社會事新聞影音+民眾提供）

整起事故發生經過都被後方來車行車紀錄器拍下，影片中女騎士自摔後人、車往前滑行，頭部先撞到蔡男的右側車門，頭部又撞進車底，所幸有安全帽防護，安全帽被擠飛，女騎士也受到驚嚇，先爬起後又腿軟倒地，路人趕緊幫忙報警。

根據調查，女騎士手腳有輕微擦挫傷，酒測值雙方均為0，初步經查蔡男未依規定讓車、女騎士未依規定減速。全案依交通事故處理程序，轉交通警察大隊分析研判進一步釐清肇事原因。

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

ET快訊
新北男慘死在大賣場廁所　路人發現嚇壞
三姊妹面臨驅逐！中山女高生「千字信求情」徐國勇　移民署拍板
莉婭更新限動「會走的就會走」　亂抓小三被謝和弦放話教訓
丟丟妹開工直播首位嘉賓「下面一大包」　一看傻了
《華燈》第4季進度？　林心如鬆口了
熊熊「高衩開到腰」辣照曝光　身旁2女神正翻
外送點草莓「4顆790元」！她看形狀更怒了　內行曝真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強化消防能力　南消六大隊辦新進人員水源中繼及救災安全訓練

桃園推全國最優惠「3免費2補助」　打造全台首選宜居城市

寒冬棄養小橘貓水溝「發抖哭叫」　新北惡飼主被罰4.5萬：沒錢養

驚險一瞬間！女騎士見左轉車煞不住　倒地滑行頭撞進車底

林佳龍率「台灣正青」相挺農民　認購200箱鳳梨釋迦贈社福

桃園新增1例本土個案　鄭文燦：市府擴大採檢448人均為陰性

豐原分隔島移樹封主幹道塞爆惹民怨　民代協調工務段2／25通車

請注意！台3線桃園大溪及龍潭段　區間測速系統16日起執法

攜手傳愛！基隆看守所推動家援計畫　助收容人家庭傳遞親情

全台農地違法設置超商　台南市府：查到違規屬實依法開罰

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

接力最後一棒交給他...國3全班棄奪冠　陪腦麻同學跑到終點

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

媽叫吃飯！貪吃鴨化身飆仔　心急狂奔腳滑外撇差點跌倒

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

貓媽叼孩子跳進窗「徵收」車子 奴才走進一看：全家都在這...

強化消防能力　南消六大隊辦新進人員水源中繼及救災安全訓練

桃園推全國最優惠「3免費2補助」　打造全台首選宜居城市

寒冬棄養小橘貓水溝「發抖哭叫」　新北惡飼主被罰4.5萬：沒錢養

驚險一瞬間！女騎士見左轉車煞不住　倒地滑行頭撞進車底

林佳龍率「台灣正青」相挺農民　認購200箱鳳梨釋迦贈社福

桃園新增1例本土個案　鄭文燦：市府擴大採檢448人均為陰性

豐原分隔島移樹封主幹道塞爆惹民怨　民代協調工務段2／25通車

請注意！台3線桃園大溪及龍潭段　區間測速系統16日起執法

攜手傳愛！基隆看守所推動家援計畫　助收容人家庭傳遞親情

全台農地違法設置超商　台南市府：查到違規屬實依法開罰

紐約時裝周／COACH童話風洋裝少女心炸裂　復古C字扣新手袋曝光

強化消防能力　南消六大隊辦新進人員水源中繼及救災安全訓練

新投資型保單問世！連結台股基金　壽險業給2建議

桃園推全國最優惠「3免費2補助」　打造全台首選宜居城市

廖國棟涉SOGO收賄790萬拍胸怒吼「我被陷害！夠了」　助理痛哭認罪

力麗結盟達得能源　擬開發彰化外海離岸風場

三姊妹面臨驅逐！中山女高生「千字信求情」徐國勇　移民署拍板

新店男死在大賣場廁所…臉部朝下倒臥洗手台前　路人發現嚇壞

莉婭更新限動「會走的就會走」洩心境　亂抓小三被謝和弦放話教訓

林心如鬆口《華燈3》3月上線原因　「4聲道配音」推向國際

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

地方熱門新聞

日月潭近2.5米不知名大魚　被船家目擊拍下身影

桃園新增1例個案　擴大採檢448人均陰性

台南法拍會國庫入帳1500萬元

義拍愛的回憶　「圓夢」捐贈畢業紀念冊

新北參展補助計畫開跑　增線上補助

女騎士見左轉車煞不住　倒地滑行頭撞進車底

迎接金黃花海　桃園龍潭魯冰花季19日登場

台3線大溪及龍潭段　區間測速16日起執法

虎年石虎「犯太歲」傳3起路殺

農地違法設置超商查到違規依法開罰

屏縣強制被匡列者入住防疫旅館　蘇震清開轟

台南鹽水蜂炮清晨迅速恢復市容

台南新增1例本土確診個案19862

前往三井請遵行疏導車流牌面

更多熱門

相關新聞

即／淡水騎士追撞汽車　命危搶救中

即／淡水騎士追撞汽車　命危搶救中

新北市一名70歲吳姓男子16日下午2時許，騎機車行經淡水區淡金路一段金龍橋往台北方向，不名原因在沒有煞車狀況下，追撞59歲戴姓男子駕駛的小客車，吳男當場倒地失去呼吸心跳，經救護人員緊急送往淡水馬偕醫院急救，目前仍未脫離險境，吳男是否有酒駕情事，待警方調查。

台中BMW凌晨闖紅燈撞公車　2男就醫後落跑

台中BMW凌晨闖紅燈撞公車　2男就醫後落跑

即／竹南交流道油罐車翻覆

即／竹南交流道油罐車翻覆

嘉義休旅車撞斷電桿駕駛落跑　目擊者聞到酒味

嘉義休旅車撞斷電桿駕駛落跑　目擊者聞到酒味

宜蘭壯圍2車相撞　女駕駛一度受困

宜蘭壯圍2車相撞　女駕駛一度受困

關鍵字：

車禍美村犁田

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹認了快破產「1月慘賠1500萬」！遭員工捅刀

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

納豆驚爆「無法認人說話」留後遺症！

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

快訊／謝和弦連PO「8女吸唇照」認了：我是垃圾！

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

讓謝和弦混戰12女！莉婭「答應一夫多妻」滿足需求

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

謝和弦震怒飆罵莉婭！直播脫口：我還是不要結婚

即／高雄31處足跡曝　漢神巨蛋、大遠百入列

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

謝和弦甜護祈錦玥「飆罵愛妻」　莉婭6字回應了！

更多

最夯影音

更多
調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

接力最後一棒交給他...國3全班棄奪冠　陪腦麻同學跑到終點

接力最後一棒交給他...國3全班棄奪冠　陪腦麻同學跑到終點

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面