記者游瓊華／台中報導

真的驚險一瞬間！台中一名33歲李姓女騎士14日情人節當天中午騎機車行經西區時，疑似看到對向車道轎車左轉，因煞車不及，「犁田」自摔後連人帶車往前滑行，頭部甚至撞進車底，所幸安全帽保護頭部，但撞擊力道太大，安全帽都被擠飛，女騎士事後也被緊急送醫，僅手腳擦挫傷。

▲驚險一瞬間！女騎士見左轉車煞不住，倒地滑行頭撞進車底。（圖／翻攝社會事新聞影音）



▲女騎士見左轉車煞不住，倒地滑行頭撞進車底，事後機車與雨衣留在原地。（圖／民眾提供）



警方在2月14日中午12時5分接獲報案，在西區美村路一段與五權七街口前有交通事故發生，經查62歲蔡姓男子開車沿美村路內側車道，準備左轉往五權西五街方向，未注意對向直行機車時，李姓女騎士騎乘重機車疑似看見來車、煞車不及，自摔後車頭與蔡男駕駛的自小客車右側車身發生碰撞。

整起事故發生經過都被後方來車行車紀錄器拍下，影片中女騎士自摔後人、車往前滑行，頭部先撞到蔡男的右側車門，頭部又撞進車底，所幸有安全帽防護，安全帽被擠飛，女騎士也受到驚嚇，先爬起後又腿軟倒地，路人趕緊幫忙報警。

根據調查，女騎士手腳有輕微擦挫傷，酒測值雙方均為0，初步經查蔡男未依規定讓車、女騎士未依規定減速。全案依交通事故處理程序，轉交通警察大隊分析研判進一步釐清肇事原因。