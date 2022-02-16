他的心裡也有你！12星座和你「互相喜歡」3大證據

▲12星座喜歡一個人的表現。（圖／pakutaso）

生活中心／綜合報導

愛情裡最殘酷的是，不會每一次，我喜歡你，你也剛好喜歡我，據《星座好朋友》網站分析，12星座如果心裡有你，從一些行為就能觀察出來，仔細看，千萬不要錯過彼此了！

1、每天說早安午安晚安

代表星座：雙子、巨蟹、天秤、魔羯

雙子、魔羯如果真心喜歡你，一定會願意在你身上花時間，因為平時的雙子朋友多、飯局也多，魔羯則是工作很忙，他們又怎麼會有空理你，當他願意花時間照三餐問候，絕對就是對你也有意思囉，巨蟹、天秤喜歡你就會想要慢慢走進你的心，對他們來說早安午安晚安不只是打招呼，更是要變成你生活中的一種日常，別看他們好像有點含蓄，其實是在表達對你的喜歡唷！

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2、時時刻刻關心你

代表星座：金牛、處女、天蠍、雙魚

金牛、處女、天蠍都比較不會表達情感，他們卻願意用真心去對待你，雖然對他們來說，說出喜歡太難為情，不過他卻會關心你、照顧你，因為對他們來說，你知不知道他們的心意不是重點，重點是要讓你開心，這才是最主要的目的，雙魚座喜歡你就會關心你，因為對他來說你的一切都很重要，他們把你當作全世界，你的事情就是他的事情。

3、經常在你身邊刷存在感

代表星座：牡羊、獅子、射手、水瓶

這些星座的喜歡是很直接的，就是希望自己能夠被你看見，對他們來說，當自己越來越有存在感，那麼攻佔你的心就是遲早的問題，他們從來就不懷疑自己的魅力，加上跟你相處是開心的，這些星座就喜歡待在你的身邊。