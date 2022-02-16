對方「嘴上不說」其實愛慘的舉動！怕麻煩水瓶幫你解決雜事　衝動牡羊主動改變脾氣

▲就算沒說出口，人們還是可以從生活上的細膩改變，發現不同星座真心付出的表現！（圖／翻攝自pakutaso.com、pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

西洋情人節剛過，和另一半甜蜜過節的人，收到多少軟綿綿甜滋滋的情話呢？情話人人都喜歡聽，但對於不善言辭的人來說，真的未免也太吃虧。沒關係！《星座好朋友》特別整理出不同星座的細膩表現，與其聽他們天花亂墜，不如從這些小地方被他們的體貼暖心給感動！

金牛座、巨蟹座／凡事都替你著想

這兩個星座個性較為溫吞木訥，不過巨蟹往往具有溫暖、樂於付出的形象，金牛則是被貼上實際的標籤，其實他們都有固執的一面，尤其在感情上，愈是重視交往中的另一半，就會慢慢地習慣以對方為出發點做事。例如「週末朋友約出門，但還是先問問另一半要幹嘛好了」。總之，自己想不想出門反而是其次，另一半會不會有其他打算，才是他們關注的重點！

[廣告]請繼續往下閱讀...

處女座、雙魚座／願為你更努力

這組星座一個是擁有挑惕的完美主義，一個是願意為愛人奉獻犧牲，當他們遇上「對的人」時，想付出的動力也就更大了！像是來到適婚年齡的他們，就會在職場上更加努力工作賺錢，讓另一半覺得他們非常的可靠。

雙子座、射手座／因為你更懂得付出

被許多人列為「愛惜生命就要遠離」的這兩個星座，因為太愛自由了，因此在維繫關係的腳步上，往往很難與另一半達到契合，嚮往自由自在的他們因此覺得「只要顧好自己的生活」就好。然而如果遇到合適的對象同時也愈愛愈深，他們也會隨之收起自己讓人猜不透的個性，甚至還會更懂得為對方付出，堪稱是show love的最佳證明。

魔羯座、水瓶座／為你解決生活的雜事

這組星座往往是用行動來證明自己的愛，尤其是當怕麻煩的他們，竟然很樂意幫對方解決生活上的小問題，或是聽對方吐苦水、傾訴煩惱，就代表「中了」啦！而摩羯座更是擅長在旁默默幫助另一半，不讓對方受到任何委屈。

牡羊座、天蠍座／為你改變自己

衝動又直接的牡羊，往往說話不經大腦，很容易一急就把各種想法脫口而出，無意間傷到自己心愛的人。若是很在乎另一半，其實也算是個暖男暖女的牡羊座，會主動收斂自己的脾氣，不讓感情因此被磨損。至於天蠍對於另一半的控制佔有慾，往往在剛交往時會帶給對方壓力，然而一旦愛上後，反而因為懂得去同理對方的感受，漸漸就會鬆去控制，甚至連脾氣都會一併改掉！

獅子座、天秤座／不會讓你受到一點傷

霸氣的獅子平常雖然性格火爆、自尊也極高，但對於想要好好走下去的人，完全抱持著「好好保護／呵護」的超暖心態在對待。就算偶爾吵架時，按捺下去的獅子脾氣會忍不住牙起來，但為了「保護在意的人」，他們也會再努力把「獅子脾性」塞回去。至於看起來和氣、與世無爭的天秤，為了愈來愈重視的另一半，「保護」的念頭也會愈來愈強烈，不希望他們受到一點傷害與委屈，可說是以反差看出他們內心真實的愛意。