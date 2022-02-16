　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

對方「嘴上不說」其實愛慘的舉動！怕麻煩水瓶幫你解決雜事　衝動牡羊主動改變脾氣

▲愛情,情侶,關係,吵架,交往,愛人,戀愛。（圖／翻攝自pixabay）

▲就算沒說出口，人們還是可以從生活上的細膩改變，發現不同星座真心付出的表現！（圖／翻攝自pakutaso.com、pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

西洋情人節剛過，和另一半甜蜜過節的人，收到多少軟綿綿甜滋滋的情話呢？情話人人都喜歡聽，但對於不善言辭的人來說，真的未免也太吃虧。沒關係！《星座好朋友》特別整理出不同星座的細膩表現，與其聽他們天花亂墜，不如從這些小地方被他們的體貼暖心給感動！

金牛座、巨蟹座／凡事都替你著想
這兩個星座個性較為溫吞木訥，不過巨蟹往往具有溫暖、樂於付出的形象，金牛則是被貼上實際的標籤，其實他們都有固執的一面，尤其在感情上，愈是重視交往中的另一半，就會慢慢地習慣以對方為出發點做事。例如「週末朋友約出門，但還是先問問另一半要幹嘛好了」。總之，自己想不想出門反而是其次，另一半會不會有其他打算，才是他們關注的重點！

[廣告]請繼續往下閱讀...

處女座、雙魚座／願為你更努力
這組星座一個是擁有挑惕的完美主義，一個是願意為愛人奉獻犧牲，當他們遇上「對的人」時，想付出的動力也就更大了！像是來到適婚年齡的他們，就會在職場上更加努力工作賺錢，讓另一半覺得他們非常的可靠。

▲愛情,兩性,吵架。（圖／翻攝PAKUTASO）

雙子座、射手座／因為你更懂得付出
被許多人列為「愛惜生命就要遠離」的這兩個星座，因為太愛自由了，因此在維繫關係的腳步上，往往很難與另一半達到契合，嚮往自由自在的他們因此覺得「只要顧好自己的生活」就好。然而如果遇到合適的對象同時也愈愛愈深，他們也會隨之收起自己讓人猜不透的個性，甚至還會更懂得為對方付出，堪稱是show love的最佳證明。

魔羯座、水瓶座／為你解決生活的雜事
這組星座往往是用行動來證明自己的愛，尤其是當怕麻煩的他們，竟然很樂意幫對方解決生活上的小問題，或是聽對方吐苦水、傾訴煩惱，就代表「中了」啦！而摩羯座更是擅長在旁默默幫助另一半，不讓對方受到任何委屈。

▲愛情,情侶,關係,吵架,交往,愛人,戀愛。（圖／翻攝自pixabay）

牡羊座、天蠍座／為你改變自己
衝動又直接的牡羊，往往說話不經大腦，很容易一急就把各種想法脫口而出，無意間傷到自己心愛的人。若是很在乎另一半，其實也算是個暖男暖女的牡羊座，會主動收斂自己的脾氣，不讓感情因此被磨損。至於天蠍對於另一半的控制佔有慾，往往在剛交往時會帶給對方壓力，然而一旦愛上後，反而因為懂得去同理對方的感受，漸漸就會鬆去控制，甚至連脾氣都會一併改掉！

獅子座、天秤座／不會讓你受到一點傷
霸氣的獅子平常雖然性格火爆、自尊也極高，但對於想要好好走下去的人，完全抱持著「好好保護／呵護」的超暖心態在對待。就算偶爾吵架時，按捺下去的獅子脾氣會忍不住牙起來，但為了「保護在意的人」，他們也會再努力把「獅子脾性」塞回去。至於看起來和氣、與世無爭的天秤，為了愈來愈重視的另一半，「保護」的念頭也會愈來愈強烈，不希望他們受到一點傷害與委屈，可說是以反差看出他們內心真實的愛意。

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

ET快訊
要結婚了「5星飯店變防疫旅館」　準新娘崩潰
台灣燈會副燈內「10男女爽開趴」！　目擊者看傻
俄國已撤軍？　消息人士曝普丁「恐快、狠開戰」
高中生延到8點後再到校　網憂「1恐怖後果」
第23期「41.6萬人瘋搶莫德納」　剩下名額曝光
不顧父母反對執意嫁外國人　婚後才知老公是「美國總統親弟」
張蘭直播「暗諷大S」！　離譜言論網全怒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幼兒園作業「20題燈謎」超難！爸媽舉白旗求救　網一搜傻眼了

重視心理健康刻不容緩　正向心理科學提供當代人們另一種解方  

他的心裡也有你！12星座和你「互相喜歡」3大證據

對方「嘴上不說」其實愛慘的舉動！怕麻煩水瓶幫你解決雜事　衝動牡羊主動改變脾氣

3星座近期「慎防小人」！第1名職場藏危機...應對方法曝

虐烏干達學生9月恐停招　中州科大：尚未收到公文

出遊潮爆發！228連假逾20處省道易壅塞　這兩天觀光景區車流最多

若Omicron持續輕症化　陳時中：輕症個案可望居家隔離

「防疫做太好」成心防？6成民眾反對開放商務入境　專家揭3關鍵與病毒共存

第23期已67.4萬人預約！　「41.6萬人搶莫德納」名額剩不到一半

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

接力最後一棒交給他...國3全班棄奪冠　陪腦麻同學跑到終點

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

媽叫吃飯！貪吃鴨化身飆仔　心急狂奔腳滑外撇差點跌倒

幼兒園作業「20題燈謎」超難！爸媽舉白旗求救　網一搜傻眼了

重視心理健康刻不容緩　正向心理科學提供當代人們另一種解方  

他的心裡也有你！12星座和你「互相喜歡」3大證據

對方「嘴上不說」其實愛慘的舉動！怕麻煩水瓶幫你解決雜事　衝動牡羊主動改變脾氣

3星座近期「慎防小人」！第1名職場藏危機...應對方法曝

虐烏干達學生9月恐停招　中州科大：尚未收到公文

出遊潮爆發！228連假逾20處省道易壅塞　這兩天觀光景區車流最多

若Omicron持續輕症化　陳時中：輕症個案可望居家隔離

「防疫做太好」成心防？6成民眾反對開放商務入境　專家揭3關鍵與病毒共存

第23期已67.4萬人預約！　「41.6萬人搶莫德納」名額剩不到一半

asepa新年行大禮「唯獨寧寧沒下跪」　韓網再開罵：1人拖全團受害

幼兒園作業「20題燈謎」超難！爸媽舉白旗求救　網一搜傻眼了

法鬥「做壞事」低頭戴帽子　媽進房傻眼：以為沒人會發現？

日本麒麟出脫中國合資企業股份　以277億賣給普拓

重視心理健康刻不容緩　正向心理科學提供當代人們另一種解方  

米克斯犬沐浴陽光「烤到金黃」　舒適神情笑翻爸：其實在等零食

政院強調絕不進口核食　衛福部設食安基金防患未然

他的心裡也有你！12星座和你「互相喜歡」3大證據

牽2汪出門媽遭「80kg車頭」拖走　坐地滑行煞不住變人體雪橇

全台違法農地超商高達數百家　陳椒華：好鄰居也要合法

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

生活熱門新聞

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

即／高雄31處足跡曝　漢神巨蛋、大遠百入列

4生肖下半月財運超旺　第3名有望接大工作

周末冷空氣　恐成首波寒流

大雨倒春寒！下波更強寒流連3天

ATM吐「粉紅千元鈔」　網：色違更值錢

第3劑抗體超驚人　四叉貓卻曝：第4劑不打高端

快訊／確診航警同住孫陽性！幼兒園匡列331人採檢

快訊／本土+14！另增53境外移入

快訊／高雄今爆增6例！疫情燒進中油3確診

沈長聲「40年前詐到1千億」才關4年！出獄後超奢糜

即／中油大林廠+3！不排除再增加　急召2300人採檢

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

更多熱門

相關新聞

「三分鐘熱度」星座Top 3

「三分鐘熱度」星座Top 3

要想堅持到底實在不容易，有些人天生就是三分鐘熱度，只要剛開始就已經想放棄了，覺得躺平過完一生也蠻好的，若是從星座角度來觀察，以下３星座絕對是「三分鐘熱度」，誰也超越不了！

元宵節4星座「迎富送窮」要發了！第1名準備加薪

元宵節4星座「迎富送窮」要發了！第1名準備加薪

心動！12星座容易愛上這4種類人

心動！12星座容易愛上這4種類人

安格斯12星座一周運勢2/14

安格斯12星座一周運勢2/14

最適合投資「賺錢天才」星座TOP3

最適合投資「賺錢天才」星座TOP3

關鍵字：

星座真愛感情愛情兩性關係

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹認了快破產「1月慘賠1500萬」！遭員工捅刀

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

納豆驚爆「無法認人說話」留後遺症！

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

快訊／謝和弦連PO「8女吸唇照」認了：我是垃圾！

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

讓謝和弦混戰12女！莉婭「答應一夫多妻」滿足需求

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

許瑋甯爆有喜！經紀人「33字解答」

即／高雄31處足跡曝　漢神巨蛋、大遠百入列

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面