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女星「66飲食法」狂甩10公斤　營養師：4種人不適合

▲▼腰圍,過胖,肥胖,過重,體重,減肥。（圖／pixabay）

▲不是每個人都適合「66飲食法」。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

37歲女星許瑋甯，靠著「66飲食法」成功甩肉10公斤，不再復胖，讓不少人人躍躍欲試，營養師高敏敏就幫大家分析此種減肥法優缺點，而且並不是每個人都適合，像是患有三高的人，就不建議嘗試。

66飲食法

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兩個6代表每餐只吃6分飽＋晚上6點後不進食，遵守不把胃撐大、不暴飲暴食的原則，並在固定的時間內吃完晚餐，這點跟168斷食法 拉長夜間空腹時間的原理很相似，另外，在斷食時身體會進入「分解模式」，也讓平常大魚大肉的外食習慣能有休息的時間、不再增加腸胃負擔，空腹的時間長、更有利脂肪燃燒。

3不碰法則

✘不碰加工食物
✘不碰油炸物
✘不碰冰冷飲料

以上這些食物不只熱量高、含鈉量高、糖份高及油脂也偏高，都是造成肥胖原因的兇手，簡單的三不碰原則 對現代人來說是有點小挑戰。

▲66飲食法。（圖／截取自營養師高敏敏臉書）

▲66飲食法。（圖／截取自營養師高敏敏臉書）

在執行66飲食法時 如果真的感到飢餓怎麼辦？
1.多喝水 提高喝水量可以避免飢餓感
2.適量黑咖啡 能促進新陳代謝 幫助燃燒脂肪、抗氧化
3.吃低GI、高飽足感的水果 像是蓮霧、蘋果、火龍果、芭樂都很不錯
4.真的餓了就吃盤菜 蔬菜熱量低、富含膳食纖維 多多益善

建議有以下4種症狀的人不要隨意嘗試：

✓高血糖／糖尿病患者：易血糖過低、暈眩
✓懷孕／哺乳媽：需要充足營養 宜少量多餐、不適合空腹太久
✓飲食失調疾病者：暴食症、厭食症患者首重先恢復正常飲食
✓青少年／成長中孩童：此時期需要充足均衡的能量營養

最後，營養師高敏敏也建議大家，找出適合自己的飲食習慣，並長久保健康。

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