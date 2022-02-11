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長輩買一堆菜放到壞掉！她「講不聽」超怒：夠在地府吃一輩子

▲▼長輩常買很多菜放到壞，最後只能丟掉。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲面對一堆壞掉的食材，讓女網友很無奈。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

實習記者林郁婷／綜合報導

買菜時最好評估這個菜量吃不吃得完，以免最後丟掉浪費。一名女網友生氣表示，家里長輩經常買一堆食材回來，卻沒煮完放到壞，最終只能丟掉，所有丟掉的食材應該夠一家人在地府吃一輩子了，講了好幾次都不聽，每次看到食物被丟棄都很無奈，也因為這樣不想拿錢回家，而長輩們還會推卸責任。

原PO在「爆怨2公社」暴怒發文，「你家也有這種長輩嗎？」她寫到，長輩因為沒上班好像都不知道賺錢的辛苦，常常買一堆菜回來放著，最後放到壞掉，講也講不聽，還會用為你好的語氣說我買來給你煮啊，「冰箱丟過的食物應該夠整個家族在地府吃一輩子了吧」，自己努力在外賺錢，每次看到那些被丟掉的菜，都會很不想把錢拿來家用，最近又因為疫情工作量減少，「為了錢，洗碗，打掃，站櫃，什麼工作我都接，補這個錢洞補的很不甘心」。

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▲▼女網友生氣發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲女網友生氣發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

網友看完也都深有同感，「最討厭這樣買一堆，一直往冰箱塞，不吃也不清~」、「浪費食物真的很糟糕」、「我媽也是一樣，講又講不聽，然後每次去菜市場之前也不會看一下冰箱還有什麼，每次買回來就是買到冰箱裡明明還有的，有些是還完全沒動過的...」、「我家也是 塞到我竟然打不開」。

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