莫德納在台設子公司！陳時中表歡迎：任何合作都不排除

▲莫德納疫苗 。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

致力於mRNA疫苗的莫德納今日發布聲明宣佈台灣子公司設立計畫，將負責供貨，支援台灣mRNA疫苗及治療藥物需求。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示歡迎，在台設立分公司代表想在台灣發展，未來任何合作可能性都不排除。

莫德納現今在亞太地區已擁有日本、南韓及澳洲辦公室。今日更宣佈於台灣設立子公司的計畫，同時也將於香港、新加玻、馬來西亞設立據點。

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陳時中今日被問及此事，他說，對於莫德納的宣布相當歡迎，在這裡設立分公司，代表想在在台灣發展，雖然發展方向、角度還不清楚，不過在台設立據點，未來任何合作的可能性都不排除。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

莫德納執行長Stéphane Bancel表示「台灣於2020年及與莫德納簽訂首批 COVID-19 疫苗供應協議，我們很高興宣佈將在台灣設立子公司。期待後續有更多的合作機會，能為台灣民眾提供更多 mRNA 技術的健康照護方案。」

莫德納聲明指出，計畫在台灣設立子公司的決定，顯示對台灣生技產業潛力的肯定，更反映出莫德納與主管機關良好的合作關係。除了不斷拓展mRNA 治療藥物以造福台灣及更廣泛地區，莫德納更積極招募團隊以強化的當地據點。

莫德納與台灣所簽訂的供應協議，承諾於 2022 年開始提供 2000 萬劑 COVID-19 疫苗，以及次世代追加劑型(booster vaccine candidate)，並於 2023 年再提供 1500 萬劑。這份供應協議是在 2021 年 500 萬劑供應協議之後所追加。