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9點打烊「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽留1星嗆沒醫德！臉腫了

網搜小組／劉維榛報導

許多診所關診前半小時，就不再接受掛號。不過有媽媽給一星差評嗆聲，8時56分殺到診所，結果櫃台小姐不給掛號，氣得她爆粗口，「染多少頭髮再化妝都沒有用，非常沒有醫德！」留言曝光後，讓某員工的男友看不下去，求問「不知可否提告？或是報案？」底下網友也幫嗆「真是個失格的母親！」

一名男網友在臉書《爆料公社公開版》貼出一星負評留言，可見上頭有家長抱怨「沒有醫德的牙醫診所，才幼稚園的小孩子牙流血且快掉很不舒服，8：56到，門診時間表訂到9點，不給掛號，說他們9點準時關燈，請問裡面有睡美人睡王子嗎？」

該家長繼續痛批，「特別要求醫生出來商量，兩個櫃台小姐完全不理會，非常沒有同理心，外表如內心般的醜陋，染多少頭髮再化妝都沒有用，非常沒有醫德，新莊最差勁診所第一名＝XX牙醫診所。」

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▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社公開版）

▲媽媽轟沒醫德，還對櫃台小姐言語霸凌。（圖／翻攝爆料公社公開版）

看完148字的負評後，原PO表示，女友是該間診所的員工，認為該位媽媽也蠻橫無理，「助理好聲好氣地說明，而媽媽只是無理的要求醫生出來，甚至大言不慚地說在診所花了600元，所以要醫生出來拔牙？」

原PO也進一步解釋，該位媽媽確實是8時56分到現場，但孩子牙齒流血，為何不能提早來就醫，「器械都不用花時間消毒？財務都不需要花時間結算？病例都不需要花時間整理？就像餐廳開到十點，最後加點也會落在9:30左右，因為還要花時間整理廚房，診所也是同樣道理！」

針對家長的言語羞辱，原PO也捨不得女友受這般委屈，「恪盡職守的做好每一件事，卻被言語霸凌的說外表醜陋、批評妝髮與內心也是醜陋，今天換作是誰都無法接受這樣的侮辱與霸凌，不知可否提告？或是報案？」

文章曝光後，底下網友也氣憤開罵，頓時讓家長的臉也腫了，「牙醫幾乎都8:30就不收病患了」、「看診超過時間，她要另外付加班費嗎」、「能理解小孩受傷心急如焚，但是請尊重別人的上下班時間及留點口德好嗎？無理取鬧還人身攻擊，為人母親，在孩子面前做最壞示範」、「門診到9點是說看到9點，不是掛號到9點啊，如果一堆人在8點59來掛號是要搞死誰」、「緊急狀態就去急診不就好了」、「撇開打烊不收客先不說，幹嘛扯到別人染髮化妝，那個歐巴桑是忌妒別人有染髮化妝變漂亮嗎」、「現在的客人動不動就客訴負評～這跟醫生專業有什麼關係」。

▼某員工男友喊提告。（圖／翻攝爆料公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社公開版）

▲▼ 小孩,看牙醫（圖／記者劉維榛攝）

▲孩子牙齒流血，媽怨診所不給看診！（示意圖／非當事人／記者劉維榛攝）

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