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網紅媽顧拍露奶辣照　2歲兒跌泳池溺斃！「砰」一聲才知事情大條

▲▼ 。（圖／翻攝自Wiyada Pontawee臉書）

▲Soda每張照片都用力展現身材。（圖／翻攝自Wiyada Pontawee臉書）

記者崔子柔／綜合報導

泰國一名26歲網紅「Soda」是成人平台Only Fans的模特，她情人節時和老公、2歲兒子一起到芭達雅一棟別墅渡假，沒想到老公在替她拍照時，2人都相當專注，最後兒子竟在別墅中的泳池溺斃。

根據《鏡報》報導，Soda本名為薇亞達（Wiyada Pontawee），她常在社交平台上分享自己火辣的照片，除了自拍外，其他辣照都由攝影師老公邦葛利特（Pongrit Hancharoenpanna）操刀，這次受到公司邀請在情人節去某間別墅餐加聚會，夫妻倆就帶著2歲的兒子一起前往。

聚會開始後，Soda讓兒子先在房間起睡覺，接著就換上性感的衣著，開始在別墅四處拍照，她和老公在拍攝期間未曾離開去查看孩子狀況，突然間邦葛利特聽到泳池傳來巨大的一聲「砰」，才連忙趕去查看。

▲▼ 。（圖／翻攝自Wiyada Pontawee臉書）

▲Soda的老公就是她的攝影師。（圖／翻攝自Wiyada Pontawee臉書）

可惜夫妻倆意識到危險時已來不及，邦葛利特將兒子抱起來後發現他已沒有呼吸，救難人員到場查看時，看見夫妻2人痛哭流涕，隨即替兒子進行急救，但仍無法挽回這條生命。

邦葛利特表示，他認為兒子是在他替老婆拍照時醒來，要來找爸媽才跑出房間，沒想到最後竟不慎滑入泳池溺斃，現在他和老婆都相當自責。

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