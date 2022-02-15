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很後悔出賣「他」　妻控彩虹爺爺心血都被經紀人奪走

彩虹爺爺黃永阜（左2）曾被台中市前市長林佳龍（右2）聘為花博大使。（台中市政府提供）

▲彩虹爺爺黃永阜（左2）曾被台中市前市長林佳龍（右2）聘為花博大使。

圖文／鏡週刊

彩虹爺爺當年只是嶺東科大一名退休校工，某日他開始在廢棄眷村牆壁畫出充滿童趣、溫暖的畫作，吸引不少人，當眷村要拆除時，不少學生站出來「牽手護彩虹村」，讓市長候選人承諾保留。黃妻自爆，爺爺走紅後！兩夫妻聽信魏丕仁可以到中國各省興建「彩虹展覽館」的鬼話，與黃弟合謀，踢掉第一個林姓經紀人，沒想到引狼入室，富貴夢空，實在不甘心。

黃妻還自爆，她跟丈夫很後悔出賣第一個跟他們簽約的林姓經紀人。原來，黃永阜本來只是嶺東科大的退休校工，後來在廢棄眷村的牆壁畫出充滿童趣、溫暖的畫作，吸引不少人，眷村面臨拆除時，嶺東、弘光的大學生發起「牽手護彩虹眷村」活動，讓當時的市長候選人蘇嘉全、胡志強都承諾保留彩虹眷村。

▼彩虹文創執行長魏丕仁（圖）與彩虹爺爺黃永阜夫妻鬧翻，上月底開記者會砲轟黃妻。

彩虹文創執行長魏丕仁（圖）與彩虹爺爺黃永阜夫妻鬧翻，上月底開記者會砲轟黃妻。（鏡電視提供）

當時也參與活動的林姓經紀人在自己經營的網路媒體報導彩虹爺爺的故事，並與黃永阜簽下「專屬授權」經紀約，約定文創商品扣除成本及管銷費用後，利潤對半分。就在黃開始走老運時，某次餐會，認識了魏丕仁，一切開始變調。

黃妻告訴本刊：「說起來我也是鬼摸頭，魏丕仁吹牛說他在中國關係很好，可以把我丈夫行銷到中國，讓各省都有彩虹展覽館，中國市場那麼大，一定會發大財！」黃妻聽完心動了，但當時她才剛嫁給黃永阜，黃還不太信任她，於是她偷偷將黃弟的電話給了魏，魏不曉得答應給黃弟什麼好處，黃弟特別從香港跑回台灣，最後說服哥哥改與魏合作，雙方正式簽約。

▼為了賺錢，魏丕仁與黃家簽約，不准黃妻賣冰與汽水，但提高生活費額度。

為了賺錢，魏丕仁與黃家簽約，不准黃妻賣冰與汽水，但提高生活費額度。

不過，黃永阜與林姓經紀人早已簽署授權合約，該怎麼辦？黃妻說，魏丕仁承諾負擔訴訟費用，要她與黃弟以合約造假為由，控告林偽造文書、詐欺，但因授權文書都是黃親簽，林獲不起訴處分。

為踢開林姓經紀人，魏丕仁又要黃永阜重簽一張合約，內容是他早已將「著作人格權授權契約」簽給弟弟，日期押在他與林簽約的2010年5月之前，也就是說，黃雖與林簽約，但更早簽給弟弟，魏靠這招，最後終於如願拿下黃的授權。黃妻坦承，林才是第一個與丈夫簽約的人，黃弟的合約是後來偽造的。

▼彩虹眷村販賣部過去生意很好，最高紀錄一天有30萬元營業額。

彩虹眷村販賣部過去生意很好，最高紀錄一天有30萬元營業額。

引狼入室，富貴夢空，黃妻心有不甘地說：「我照顧丈夫11年，把屎把尿，如今他畢生心血都被魏丕仁奪走，退休金每個月不到一萬元，魏不給錢，我還得打工養丈夫，卻被說成粉紅收屍隊，我實在無法接受！」


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