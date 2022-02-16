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23期疫苗10點開放預約！莫德納76萬劑最多　6大QA一次看

▲▼為提升國內疫苗涵蓋率，中央流行疫情指揮中心於台北車站大廳西側迴廊設置疫苗接種站，只要是在台人士都可以施打，提供莫德納疫苗，接種即可獲得全聯100元禮券，吸引大批民眾前來排隊接種。（圖／記者李毓康攝）

▲第23期追加劑疫苗今日開放預約。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／整理報導

想打第三劑可得把握機會！1922平台今（16）日上午10點開放第23期疫苗預約，本期將提供莫德納、AZ、BNT及高端疫苗，其中以莫德納76萬劑最多。但在施打加強劑前，有哪些注意事項要留意？《ETtoday新聞雲》列出6大QA，供民眾解惑。

Q1：誰可施打第三劑疫苗？

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A：2021年12月5日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/2/27(含)前出生]可預約接種疫苗追加劑。此外，經醫師評估有免疫不全或免疫力低下且病情穩定之12歲以上民眾，應接種基礎加強劑(additional dose)，且建議優先接種mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或次單位蛋白質疫苗(如高端)。

指揮中心專家小組委員李秉穎解釋，對免疫功能不全者來說，疫苗的抗體反應會低於一般正常人，因此「第三劑只能算是他的基礎劑」我們用疫苗建立最基本的地基，讓他能維持一定時間的保護力。

免疫不全及免疫力低下病人如下：
(一)目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者
(二)器官移植患者/幹細胞移植患者
(三)中度/嚴重先天性免疫不全患者
(四)血液透析患者
(五)HIV陽性患者
(六)目前正使用高度免疫抑制藥物者
(七)過去6個月內接受化學治療或放射線治療者
(八)其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

Q2：何時可開始施打？怎麼預約？

A：本期施打時程自2022年2月21日至2月27日，並依年齡3階段至1922分流預約。

►1922預約第3劑請點這

預約分流時程：
(一)55歲以上：2月16日上午10時至2月18日中午12時。
(二)38歲-54歲：2月16日中午12時至2月18日中午12時。
(三)18歲-37歲：2月16日下午2時至2月18日中午12時。

Q3：本期提供的疫苗廠牌有哪些？數量多少？

A：指揮中心公布，第23期疫苗預約平台，可供應量共計158萬3766劑，各廠牌疫苗供應量如下：

AZ：2萬3311劑

BNT：66萬3871劑

莫德納：76萬9864劑

高端：12萬6720劑

Q4：我已在地方醫療院所預約過疫苗了，還需要再預約嗎？

A：不需要。已於指定合約醫療院所完成預約的民眾，依原預約時段施打，無需再於1922重複預約。

Q5：如果我想打第一、二劑或基礎加強劑該怎麼做？去哪打？

A：民眾若有第一、二劑或基礎加強劑等相關需求，可持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務之接種站接種。相關資訊可至疾管署全球資訊網，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。

Q6：接種疫苗前要攜帶什麼證件？

A：民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

▲▼2/15第23期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

▲第23期疫苗預約期程。（圖／指揮中心提供）

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