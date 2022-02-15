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台東縣國中小學聯運19日登場　縣府籲做好健康自主管理

▲台東縣國中小學聯合運動會19日登。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣國中小學聯合運動會19日登。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動體育活動，並發掘台東體育運動人才，台東縣政府訂於19日起一連2天在縣立體育場舉行中等學校暨國民小學聯合運動會田徑比賽，將有來自全縣各高中職、22所國中及87所小學895位選手參加，為因應新冠疫情持續不減，今年仍取消開閉幕典禮，台縣長饒慶鈴也要求活動必須在防疫高標準的狀態下進行，縣府教育處強調，所有參賽單位及工作人員皆需做好健康自主管理，若有發燒狀況當天不得參賽。

台東縣府教育處表示，為考量台東各校選手參賽權益及成績，做為日後升學參考依據，且4月在花蓮縣辦理的全中運仍照常舉行，因此，今年全縣中小學聯合運動會並未因疫情改期，如期將於19日辦理，由新生國中承辦，分為高男、高女組、國中男子、國中女子組、國小男子、國小女子組進行，所有賽程自當天上午9點展開(8點30分檢錄)，請各參賽學校於賽事期間依秩序冊表定時間前往檢錄。

縣府教育處指出，台東縣中小學聯合運動會田徑比賽，2月19日起至20日止一連2天展開，賽會為今年台東縣第一場大型田徑賽，共舉行123項比賽、1533人次參與。

教育處也請承辦學校新生國中準備適量酒精提供大會裁判及各編組大會工作人員消毒及足量肥皂便於洗手，裁判及工作人員也需於當日上午8點30分在服務台測量體溫，希望能夠讓大家安心。

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