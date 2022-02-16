公司多發「1100元年終」！她過完年遭追討氣炸：有老闆會這樣？

▲有網友的老闆年終多發1100元，事後竟要求歸還。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

網搜小組／閔文昱報導

邁入虎年新氣象，許多人領到一筆不錯的年終獎金，不過有網友卻抱怨，公司發完年終後，竟通知「年終多發1100元」，要把這筆錢歸還給公司，讓他覺得相當莫名其妙，直問「有老闆會為了這發出去的1100元跟員工討嗎？」引發熱議。

一名女網友在Dcard以「關於歸還公司年終這件事？」為題發文表示，她是公司的會計，當初老闆跟她說年終1個月，但沒說是底薪還是每月薪資總額，因此她就認為是薪資總額，並將計算後的年終獎金發放給公司同仁，同時也包括她自己。

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原PO指出，到了過完年後，老闆卻突然傳訊息「年終好像多發了1100元？」並表示年終獎金1個月是以底薪計算，讓她瞬間覺得莫名其妙，「有老闆會為了這發出去的1100元 跟員工討嗎？那這個已收下來的年終是要還公司嗎？」事後跟另一名同事分享，該同事也抱怨，「到底我們欠公司多少，他需要這樣為了1100元，打壞跟員工的情誼…」

▲原PO貼出與老闆的對話截圖。（圖／翻攝自Dcard）

文章一曝光，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「格局很小的老闆」、「好摳的老闆」、「我建議妳還他，然後走人」、「為了1100，這種公司還待的下去嗎？」、「台灣小公司老闆，你期待什麼？」、「1100也要斤斤計較，當什麼老闆」、「離職吧，這種格局的老闆也沒有待的必要，浪費自己職涯的黃金時期罷了」、「好小氣喔」。

不過也有網友認為，「要回去是滿小氣的啦，不過大部份公司應該都是算底薪吧」、「小公司的老闆都嘛短視近利，不過年終一般的確是用底薪去算啦」、「沒說底薪還全薪應該要確認吧？」、「算錯多的就是該還，公司沒有錯」、「可能是老闆想收回某些人的部分年終吧，那些人的年終可能蠻大一筆，然後只收他們的也過意不去，所以就大家一起收了吧」。

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