　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公司多發「1100元年終」！她過完年遭追討氣炸：有老闆會這樣？

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲有網友的老闆年終多發1100元，事後竟要求歸還。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

網搜小組／閔文昱報導

邁入虎年新氣象，許多人領到一筆不錯的年終獎金，不過有網友卻抱怨，公司發完年終後，竟通知「年終多發1100元」，要把這筆錢歸還給公司，讓他覺得相當莫名其妙，直問「有老闆會為了這發出去的1100元跟員工討嗎？」引發熱議。

一名女網友在Dcard以「關於歸還公司年終這件事？」為題發文表示，她是公司的會計，當初老闆跟她說年終1個月，但沒說是底薪還是每月薪資總額，因此她就認為是薪資總額，並將計算後的年終獎金發放給公司同仁，同時也包括她自己。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，到了過完年後，老闆卻突然傳訊息「年終好像多發了1100元？」並表示年終獎金1個月是以底薪計算，讓她瞬間覺得莫名其妙，「有老闆會為了這發出去的1100元 跟員工討嗎？那這個已收下來的年終是要還公司嗎？」事後跟另一名同事分享，該同事也抱怨，「到底我們欠公司多少，他需要這樣為了1100元，打壞跟員工的情誼…」

▲原PO貼出與老闆的對話截圖。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO貼出與老闆的對話截圖。（圖／翻攝自Dcard）

文章一曝光，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「格局很小的老闆」、「好摳的老闆」、「我建議妳還他，然後走人」、「為了1100，這種公司還待的下去嗎？」、「台灣小公司老闆，你期待什麼？」、「1100也要斤斤計較，當什麼老闆」、「離職吧，這種格局的老闆也沒有待的必要，浪費自己職涯的黃金時期罷了」、「好小氣喔」。

不過也有網友認為，「要回去是滿小氣的啦，不過大部份公司應該都是算底薪吧」、「小公司的老闆都嘛短視近利，不過年終一般的確是用底薪去算啦」、「沒說底薪還全薪應該要確認吧？」、「算錯多的就是該還，公司沒有錯」、「可能是老闆想收回某些人的部分年終吧，那些人的年終可能蠻大一筆，然後只收他們的也過意不去，所以就大家一起收了吧」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►住這裡超划算！逛逢甲爽玩台中

ET快訊
丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公司多發「1100元年終」！她過完年遭追討氣炸：有老闆會這樣？

所有阿兵哥都認得！東莒唯一小黃司機駕齡35年　登馬祖藝術島影片

鹽水蜂炮開炸！　黃偉哲啟炮除疫：歡迎體驗小鎮魅力

大雨到「0°C線觸台」倒春寒！下波更強寒流連3天　專家：防加劇冷

多買一台除濕機電費1600暴漲到3000？　吃電元凶竟是「小家電」

罕見！北中南6縣市「18名泰籍移工染A肝」　 疑肉品受污染急送驗

「博物館5倍藝FUN送」首波中獎名單公布！5月還有1次抽獎機會

大甲媽9天8夜「同心」遶境時程出爐　今年維持「不鑽轎底」

單身女快看！「5種手相」會嫁好老公　擁1特徵嫁豪門不是夢

台美印跨國合作衛星昨順利發射　中大今成功接收衛星訊號

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

林志玲遭影射...小S氣：關那些人屁事　曝大S變超美「工作全推給妹妹XD」

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

阿蘭來叫你起床惹！笑點長在邱軍身上　九九展畫畫神技...李杰明神手過關

公司多發「1100元年終」！她過完年遭追討氣炸：有老闆會這樣？

所有阿兵哥都認得！東莒唯一小黃司機駕齡35年　登馬祖藝術島影片

鹽水蜂炮開炸！　黃偉哲啟炮除疫：歡迎體驗小鎮魅力

大雨到「0°C線觸台」倒春寒！下波更強寒流連3天　專家：防加劇冷

多買一台除濕機電費1600暴漲到3000？　吃電元凶竟是「小家電」

罕見！北中南6縣市「18名泰籍移工染A肝」　 疑肉品受污染急送驗

「博物館5倍藝FUN送」首波中獎名單公布！5月還有1次抽獎機會

大甲媽9天8夜「同心」遶境時程出爐　今年維持「不鑽轎底」

單身女快看！「5種手相」會嫁好老公　擁1特徵嫁豪門不是夢

台美印跨國合作衛星昨順利發射　中大今成功接收衛星訊號

《地平線：西方禁地》評測！亞蘿伊真的沒變胖…鐵粉必玩誠意之作

公司多發「1100元年終」！她過完年遭追討氣炸：有老闆會這樣？

日本首相與烏克蘭總統通電話　備「1億美元」借款援烏

台積電要買回1387張自家股票　相隔13年再次實施庫藏股

瘋狂網紅太愛BTS！忍痛追求「GG縮小手術」：想當100％韓國人

張聿嵐與陽明女籃吞本季首敗　金甌雙槍合砍40分亮眼

科學家首度證實：全球塑膠化學汙染「已大幅超出」人類可承受極限

俄羅斯似有意透過「外交化解危機」　北約：審慎樂觀

徐州八孩案重大轉折！　小花梅「行蹤成謎」不是八孩媽

俄羅斯宣稱開始撤軍　專家：仍有待觀察

「療癒視角」仰拍貓貓舔食肉泥！超高清黑肉球、軟嫩肚肚萌翻❤

生活熱門新聞

周末冷空氣　恐成首波寒流

大雨倒春寒！下波更強寒流連3天

ATM吐「粉紅千元鈔」　網：色違更值錢

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

鄉民曝「恐怖後果」不掃實聯制：比自費住旅館還慘

鹽水妹曬「淡黃玻璃珠」懷念炸　一堆台南人沒吃過

波蘭美女回家鄉手做台灣牛肉麵　悲劇發生了：研發新料理

即／大甲媽祖遶境時間出爐！

「怕他做惡夢」！大眼正妹哄男友睡著才卸妝

日月潭「水怪」影像瘋傳　專家初判鰻魚一類

新北正妹女警連破2案　超辣泳裝照曝光

「5種手相」會嫁好老公　擁1特徵嫁豪門不是夢

即／高雄疫情有變化！鳳山知名餐廳有足跡　

被雷擊中大難不死！國外女甦醒　身上竟多了道「來自上天的圖騰」

更多熱門

相關新聞

虎年年終放大術　加速累積資產添財富

虎年年終放大術　加速累積資產添財富

邁入虎年新氣象，許多人領到一筆不錯的年終獎金，除了開心犒賞自己外，更要把握機會投資理財，利用複利效果，讓小錢發揮最大價值，尤其今年來物價上漲大家都很有感，不想讓荷包因通膨縮小，投資理財很重要。

員工集資買刮刮樂被老闆誤賣　中百萬大獎

員工集資買刮刮樂被老闆誤賣　中百萬大獎

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

年終比前輩多5千元！她老實曝金額　遭網罵翻：妳完了

年終比前輩多5千元！她老實曝金額　遭網罵翻：妳完了

除夕夜「試手氣」...他沿途「拉車門」得手36萬

除夕夜「試手氣」...他沿途「拉車門」得手36萬

關鍵字：

年終1100元年終獎金

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

即／台最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝

祈錦鈅「下最後通牒」逼莉婭道歉！　揚言退演藝圈

台灣YouTuber收益第一是他！月賺466萬輾壓爆乳鋼琴女神

抖音網紅酸台灣沒快車！賽車教父怒約戰

周末冷空氣　恐成首波寒流

大雨倒春寒！下波更強寒流連3天

祈錦鈅「無視正宮」私聯謝和弦！　莉婭握截圖喊話尪

ATM吐「粉紅千元鈔」　網：色違更值錢

米可白舊照洩「真實名字」　網：侯友宜是對的！

莉婭發聲認了「現世報」！

福原愛鬆口認再婚！笑談江宏傑：總算可以離婚

台灣首位藝人「考取超難餐飲證照」！

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面