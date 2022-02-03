除夕夜「試手氣」超強運！他沿途「拉車門」　竟成功得手36萬

記者陳雕文／新北報導

新北市汐止區一名男子上月31日（除夕）晚間想玩刮刮樂，但身上又沒錢，他看到茄苳路邊有多輛臨停車，決定沿途拉車門看看有沒有車沒上鎖，最後成功在一台車上得手36萬！男子得手時心想，「拎北出運啦！」喜孜孜跑去大同路三段的彩券行買刮刮樂，一口氣花了快6萬，但最終仍被警方逮捕。

▲竊賊除夕夜沿途拉車門，成功得手36萬。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，72歲李翁缺錢花用又想中大獎，心生歹念犯下竊案；王姓失主則表示，平時在五股工作，難得除夕夜能返家團圓，他因心急下車，把36萬元（年終獎金＋薪水）遺忘在車上，車子也沒上鎖就回家吃年夜飯。

直到晚間8點多，王男想為長輩包紅包時，才突然到這筆錢，結果回到車上一看，錢跟行車紀錄器皆不翼而飛，他簡直快崩潰了，驚慌報案。

▲警方成功追回30萬餘元與行車紀錄器。（圖／記者陳雕文翻攝）

汐止警分局長安所接獲報案，立即到場採證並調閱監視器，3小時後在大同路三段彩券行將李翁逮捕，也順利追回30萬餘元。李翁落網後供稱，因一時貪念，又沒錢玩刮刮樂，於是沿著茄苳路「試手氣」，沒想到輕鬆得手36萬，還以為出運了，沒想到那麼快就被捕。

警詢問後依竊盜罪移送士林地檢署偵辦；汐止警分局長林詮峰呼籲，春節期間警方維護治安工作不停歇，宵小切勿心存僥倖，以身試法。

▼老翁偷36萬以為自己出運了，立刻跑去彩券行試手氣，沒想到好運只撐了3小時就被警方逮捕。（圖／記者陳雕文翻攝）