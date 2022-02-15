高規格享受！只要3000元最多12人包場看電影　免排隊還附贈飲料

▲只要3000元最多12人包場看電影。（圖／擷取自喜樂時代影城桃園A19店臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

位在桃園青埔的冠德環球購物中心喜樂時代影城桃園A19店，疫情期間推出最安全的看電影優惠專案，即日起到3月31日前，只要3000元就可以包廳，1-12人都可以，還送你每個人「中杯碳酸飲料+小份爆米花」，全家老小一起看電影，不用擔心陌生的病毒伴隨。

喜樂時代影城桃園A19店於臉書粉絲頁Po出此一訊息，引發網友熱議，留言「3000元包廳，好棒！」、「真划算」、「3000元還附飲料，疫情業著辛苦了」！位於機捷A19站的Global Mall冠德環球購物中心，去年年底開幕營運，4樓為喜樂時代影城桃園A19店，此次推出的3000元包廳優惠活動，內容有：

營業時間：週一至週日09:30-01:00；優惠活動即日起迄3月31前；每日08:00-11:00停車不用錢，電影票可折抵3小時；該影城強調為全台最多片檔場次、好停車、免排隊讓影迷享受近百人座位的高規格、精品級、獨創香氛、巨幕微影廳。影城強調，疫情期間全面配合政府落實防疫，每個電影場次之間進行酒精消毒，廳外廁所、電梯與等候區，皆定時酒精消毒。