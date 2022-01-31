Taiwan can help！葉問嫡傳女弟子現況曝　助拳柬埔寨防疫

▲台商協助柬埔寨防堵新冠疫情。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

新冠疫情橫掃全球，對經濟造成嚴重打擊，開發中國家的政府、企業和個人都面對更多不確定性和挑戰，台商劉愷莉抱著「危機也是轉機」的心態，選擇在疫情複雜的環境下，從高雄到柬埔寨打拼發展，積極投入防疫消毒的市場，在開創個人事業的同時，也為柬埔寨經濟復甦盡一份心力。

從疫情中嗅到了商機，身為詠春拳在台嫡傳女弟子的劉愷莉，認為疫情是挑戰也是機遇，她在2020年正式取得Germagic菌魔力百里香消毒劑柬埔寨獨家代理權後，從封城防疫、農村消毒到各學校和醫院進行噴塗消毒，劉愷莉帶著團隊獲得柬埔寨國際紅十會認可，Germagic菌魔力也成為政府機構和企業指定的防疫消毒產品。

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▲台商劉愷莉（中）協助柬埔寨防堵新冠疫情。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

劉愷莉表示，香港科技大學獨家研發的長效殺菌消毒產品Germagic菌魔力，運用一種特殊的抗菌聚合物，塗噴、擦拭在金屬、混凝土、木材、玻璃、塑料甚至織物、皮革及纖維等不同物料表面時，會形成一層有效期30至90天的殺菌膜，可有效對抗病毒、細菌和孢子，並防止微生物殘留在處理過的表面上。

劉愷莉說，菌魔力的專利技術，曾於香港、中國和澳洲多個檢測單位進行測試，證實可以殺滅細菌、真菌和病毒，其中在澳洲進行的測試更是符合美國EPA環保局認可，並在世界20多國為對抗疫情作出貢獻。

劉愷莉指出，柬埔寨是東南亞疫苗接種率最高的國家之一，當周邊國家因為政黨鬥爭等因素導致防疫不力，社會問題不斷發生之際，柬埔寨成為疫情期間最穩定的國家，大量基礎建設有序進行，成為增強國民信心和吸引外資的重要基礎，而柬埔寨將於2023年舉辦東南亞運動會，將是該國經濟和旅遊復甦的重要活動，因此未來將會處處有商機。