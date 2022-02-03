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社會 社會焦點 保障人權

「詐騙之島」汙名怎麼洗？年抓3萬餘犯嫌　專家點出關鍵

記者張君豪／台北報導

針對包含虛擬貨幣等網路新興金流工具成為犯罪集團新寵，警政署資訊室主任林建隆語重心長點出，事實上早在G8、到G20工業國高峰會就曾對日益嚴重的跨國網路犯罪、各國元首倡議透過跨國合作共識，才能有效打擊網路犯罪，台灣未來要以何種角色切入國際共同打擊網路犯罪合作協議，則是未來檢警打擊網路犯罪的重要指標。

▲警政署資訊室主任林建隆說明虛擬貨幣在網路犯罪扮演腳色。（圖／記者張君豪攝）

▲警政署資訊室主任林建隆點出詐騙集團透過第三方支付、VPN網路遂行犯罪，未來可朝源頭管理限縮歹徒行動。（圖／記者張君豪攝）

林建隆說：從虛擬貨幣洗錢衍生的查緝死角，國內金管會針對該問題要求國內虛擬幣交易所嚴格執行KYC（Know your customer）及相關法尊、合法的虛擬貨幣交易必須像民眾到銀行開戶般、驗證開戶人的身分資訊。

當然犯罪集團會透過人頭去申請虛擬錢包、規避司法調查，例如在台灣進行虛擬貨幣交易，開戶需要身分證和銀行存摺資訊，但交易過程不用，目前檢警正研擬建議，是否能像網銀業者在帳戶使用者匯款交易時，使用臉孔、指紋等生物特徵來進行交易驗證，如果實行將可大幅減低虛擬人頭貨幣隱匿贓款、洗錢犯罪行為發生。

▲刑事局國際刑警科與星加坡警察部隊共同破獲台中市劉嫌涉嫌經營詐騙機房水房、先後逮捕約談17人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方查緝詐騙機房不遺餘力，根據警政署年報統計，台灣近年警方每年逮捕詐騙案件涉嫌人均逾3萬人。（圖／記者張君豪翻攝）

林建隆並透過自身觀察，近年包含線上博弈洗錢、詐騙集團盛行趨勢，包含「第三方支付」、「民間網路VPN業者」會成為歹徒犯案溫床其來有自。警方透過歷年案例發現，台灣現行的網路金流服務包含「電子支付」和「第三方支付」因電子支付金額規模大、現行法令由金管會進行嚴格規範，台灣電子支付公司僅有知名網路巨擘公司能夠經營，但第三方支付公司非常多、經警方粗步統計逾上萬家。

林建隆指出：第三方支付公司收付款項，與銀行部分功能重疊，且第三方支付可進行包含信用卡、政府規費罰鍰等各種費用支付，功能等同「類金融機構」，警方偵查詐騙集團騙取民眾匯款、或博弈網站收取賭金、均常以第三方支付公司進行收款規避警方查緝。

刑事局透過大數據發現，這類第三方支付公司成立資本額、公司規模均小，但常進出龐大現金，透過分析犯罪金流，這些異常第三方支付公司均需嚴格監督。林建隆認為在犯罪偵查的實務上，有不少第三方支付公司擔任「關鍵」收取贓款、賭金腳色，檢警均曾把這類公司當作共犯偵辦，但不肖第三方支付業者經常以「不知道所收款項性質」，司法實務上多成為無法追訴究責的善意第三者。

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅瓦解台中一假公安電信詐騙機房 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方查緝詐騙機房不遺餘力，根據警政署年報統計，台灣近年警方每年逮捕詐騙案件涉嫌人均逾3萬人。（圖／記者張君豪翻攝）

冰凍三尺非一日之寒，除了第三方支付外，網路VPN也儼然成為歹徒撥打詐騙電話溫床。林受訪透露，台灣常見小資本額網路公司，業者卻大手筆向電信業者申租１~200條網路專線，並架設網路VPN。警方從歷年查緝詐騙集團案例，這些小型網路公司均為台灣境內、對岸、東南亞詐騙集團撥打詐騙電話提供專用網路，電信業者和網路公司賺飽了錢，卻無視普羅大眾遭詐騙電話頻繁轟炸。

上述第三方支付、網路代理公司賺飽手續費、租金，甚至連中華電信等電信龍頭業者也賺出租頻寬費用，但警方透過詐騙案件大數據分析，多數詐騙集團撥打電話，都是透過這類VPN網路服務撥出，全台警方努力抓詐騙每年逮捕3萬多名嫌犯。但野火燒不盡，林建隆認為為電信、網路、第三方業者營利的商業模式就可觀察出，主管機關如能從源頭杜絕上述異常現象，絕對可把多數的詐騙電話、洗錢騙匯阻絕在源頭。

有趣的是，處理金流的第一層大型公司，包含電子支付、銀行都接受金管會嚴格監督管理、引進網路服務包含中華電信等四大業者、也均受NCC管控，但第二層的第三方支付、網路VPN服務業者卻以商業公司不受上述主管機關嚴格管控，由專責商業行為的經濟部業管，但經濟部宗旨為「促進經濟產業發展」監督力道微乎其微。

儘管林建隆話說得相當保守，但上述金流、網路民間業者在缺乏監督管控的情況下，台灣已背負多年「詐騙之島」、「博弈之島」、「洗錢之島」罵名，上述沉疴痼疾，政府何時才願正視「源頭管理」的迫切必要性？

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