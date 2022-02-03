「詐騙之島」汙名怎麼洗？年抓3萬餘犯嫌　專家點出關鍵

記者張君豪／台北報導

針對包含虛擬貨幣等網路新興金流工具成為犯罪集團新寵，警政署資訊室主任林建隆語重心長點出，事實上早在G8、到G20工業國高峰會就曾對日益嚴重的跨國網路犯罪、各國元首倡議透過跨國合作共識，才能有效打擊網路犯罪，台灣未來要以何種角色切入國際共同打擊網路犯罪合作協議，則是未來檢警打擊網路犯罪的重要指標。

▲警政署資訊室主任林建隆點出詐騙集團透過第三方支付、VPN網路遂行犯罪，未來可朝源頭管理限縮歹徒行動。（圖／記者張君豪攝）

林建隆說：從虛擬貨幣洗錢衍生的查緝死角，國內金管會針對該問題要求國內虛擬幣交易所嚴格執行KYC（Know your customer）及相關法尊、合法的虛擬貨幣交易必須像民眾到銀行開戶般、驗證開戶人的身分資訊。

當然犯罪集團會透過人頭去申請虛擬錢包、規避司法調查，例如在台灣進行虛擬貨幣交易，開戶需要身分證和銀行存摺資訊，但交易過程不用，目前檢警正研擬建議，是否能像網銀業者在帳戶使用者匯款交易時，使用臉孔、指紋等生物特徵來進行交易驗證，如果實行將可大幅減低虛擬人頭貨幣隱匿贓款、洗錢犯罪行為發生。

▲警方查緝詐騙機房不遺餘力，根據警政署年報統計，台灣近年警方每年逮捕詐騙案件涉嫌人均逾3萬人。（圖／記者張君豪翻攝）



林建隆並透過自身觀察，近年包含線上博弈洗錢、詐騙集團盛行趨勢，包含「第三方支付」、「民間網路VPN業者」會成為歹徒犯案溫床其來有自。警方透過歷年案例發現，台灣現行的網路金流服務包含「電子支付」和「第三方支付」因電子支付金額規模大、現行法令由金管會進行嚴格規範，台灣電子支付公司僅有知名網路巨擘公司能夠經營，但第三方支付公司非常多、經警方粗步統計逾上萬家。

林建隆指出：第三方支付公司收付款項，與銀行部分功能重疊，且第三方支付可進行包含信用卡、政府規費罰鍰等各種費用支付，功能等同「類金融機構」，警方偵查詐騙集團騙取民眾匯款、或博弈網站收取賭金、均常以第三方支付公司進行收款規避警方查緝。

刑事局透過大數據發現，這類第三方支付公司成立資本額、公司規模均小，但常進出龐大現金，透過分析犯罪金流，這些異常第三方支付公司均需嚴格監督。林建隆認為在犯罪偵查的實務上，有不少第三方支付公司擔任「關鍵」收取贓款、賭金腳色，檢警均曾把這類公司當作共犯偵辦，但不肖第三方支付業者經常以「不知道所收款項性質」，司法實務上多成為無法追訴究責的善意第三者。

▲警方查緝詐騙機房不遺餘力，根據警政署年報統計，台灣近年警方每年逮捕詐騙案件涉嫌人均逾3萬人。（圖／記者張君豪翻攝）

冰凍三尺非一日之寒，除了第三方支付外，網路VPN也儼然成為歹徒撥打詐騙電話溫床。林受訪透露，台灣常見小資本額網路公司，業者卻大手筆向電信業者申租１~200條網路專線，並架設網路VPN。警方從歷年查緝詐騙集團案例，這些小型網路公司均為台灣境內、對岸、東南亞詐騙集團撥打詐騙電話提供專用網路，電信業者和網路公司賺飽了錢，卻無視普羅大眾遭詐騙電話頻繁轟炸。

上述第三方支付、網路代理公司賺飽手續費、租金，甚至連中華電信等電信龍頭業者也賺出租頻寬費用，但警方透過詐騙案件大數據分析，多數詐騙集團撥打電話，都是透過這類VPN網路服務撥出，全台警方努力抓詐騙每年逮捕3萬多名嫌犯。但野火燒不盡，林建隆認為為電信、網路、第三方業者營利的商業模式就可觀察出，主管機關如能從源頭杜絕上述異常現象，絕對可把多數的詐騙電話、洗錢騙匯阻絕在源頭。

有趣的是，處理金流的第一層大型公司，包含電子支付、銀行都接受金管會嚴格監督管理、引進網路服務包含中華電信等四大業者、也均受NCC管控，但第二層的第三方支付、網路VPN服務業者卻以商業公司不受上述主管機關嚴格管控，由專責商業行為的經濟部業管，但經濟部宗旨為「促進經濟產業發展」監督力道微乎其微。

儘管林建隆話說得相當保守，但上述金流、網路民間業者在缺乏監督管控的情況下，台灣已背負多年「詐騙之島」、「博弈之島」、「洗錢之島」罵名，上述沉疴痼疾，政府何時才願正視「源頭管理」的迫切必要性？

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