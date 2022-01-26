高雄3區空氣爆髒亮紅燈！　雲嘉南17空品測站橘色提醒

▲潮州空品測站。（圖／翻攝空氣品質監測網，下同）



記者許展溢／台北報導

中部以北今（26日）受東北季風影響，空品區擴散條件較佳，雲嘉南以南空品區位於下風處，擴散條件較差，有污染物累積情形，大多為「橘色提醒」等級，共有17空品測站亮橘色提醒，要注意的是，高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署表示，依監測資料及氣象局今氣象資料顯示，今受東北季風影響，中部以北空品區擴散條件較佳，空氣品質多為普通至良好等級；雲嘉南至高屏空品區位於下風處，污染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級，高屏空品區為「紅色警示」等級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環保署提醒，大寮、林園、橋頭地區所有族群應減少在戶外活動，因目前已來到紅色警示，南部、馬祖地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

▲高屏空品區今為「紅色警示」等級。（圖／翻攝空氣品質監測網）



環保署指出，27日環境風場仍為東北風，中部以北空品區擴散條件較佳，空氣品質多為普通至良好等級；高屏空品區位於下風處，污染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；氣象局預報清晨西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級。

28日鋒面接近，西半部地區於清晨至上午期間風速較弱，易有污染物累積；午起各地風速增強且南方雲系北移，空氣品質將逐漸好轉；氣象局預報西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，高屏地區短時間可能達橘色提醒等級。

環保署強調，造成空污的主要污染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，避免造成身體不適。