日月潭2.5米「水怪」影像瘋傳　「真實身分」專家初判結果出爐

記者高堂堯／南投報導

日月潭驚傳有人目擊一隻身長近2.5米的巨大「水怪」，拍下相關影像傳出後，引發地方居民驚呼和社群網友熱議，紛紛猜測是甚麼魚種，有人說是「大尾鱸鰻」，也有人猜是去年橫行日月潭的外來種魚虎；不過特生中心專家表示，由於影像資訊不足，只能推測是鰻魚一類的水中生物。

▲日月潭驚現身長逾2公尺大魚（下同）。（圖／劉啟行提供）

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日月潭賴姓船家日前某天開船搭載遊客、從事SUP立槳水上活動時，發現一條體態粗長、雙眼明亮的巨魚突然從潭底游近水面，隨即又迅速下潛、不見魚影；賴姓船家拍下為時4秒畫面，與魚池鄉農會理事長劉啟行分享，影像和「水怪現蹤」的相關訊息也在網路社群瘋傳。

特生中心淡水生態研究室研究員楊正雄表示，昨天也有看到這則影片，不過依照目前的訊息，無法確認到底是什麼物種，只能推測可能是鰻魚一類的，若原拍攝者能提供更充分確實的影像，或許可以更加確認。

「水怪」至今妾身未明，使得網友討論依然踴躍：有人PO出同樣身長體粗的鱸鰻照片比對，要大家別大驚小怪，有人猜測是鯰魚或鳢魚，有人說是「潭中惡霸」魚虎、但隨即被反駁「不可能那麼大隻」；也有人笑問去年日月潭乾枯時都沒見過，「難道從地底冒出來？」「外星人放生的！」