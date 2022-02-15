黃偉哲積極推動特色公園　為孩童們打造快樂的遊戲天堂

▲台南歸仁高鐵特定區以「學習和探索」為主題的公兒六特色公園，台南市工務局正進行最後的工程驗收程序，預計3月中旬開放啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南歸仁高鐵特定區以「學習和探索」為主題的公兒六特色公園，1月27日已完成第三方檢驗，取得兒童遊戲場檢驗合格證明，台南市工務局正進行最後的工程驗收程序，預計3月中旬開放啟用。

位於台南歸仁區武東里中正南路二段與歸仁八路路口，鄰近台86線大潭交流道的公兒六特色公園，面積0.4546公頃。為活絡高鐵特定區，並配合民眾活動需求，工務局編列800萬元工程經費，除改善園內因小葉欖仁浮根破壞鋪面的人行道平整度，同時增加公園內環園步道，並以探索大自然、學習適應環境的精神，搭設特色遊具包含滑索、砂坑、磨石子滑梯、攀爬牆、索橋、木棧橋、梅花樁及平衡木等設施。

工務局表示，公園內景觀及遊戲動線規劃，依四個小丘圍成乾式滯洪池地景，設置串聯環狀步道，走過的路徑上，能夠以不同角度欣賞公園景觀，豐富視覺。遊戲場以「學習和探索」為主題，在樹木成蔭中塑造科學城中的野趣生態遊戲場，沿著小丘設置，利用現有地形起伏結合滑索，形成趣味。另小丘頂端設置平台穿梭於樹木之間，連結磨石子滑梯、砂坑、攀爬牆、索橋、木棧橋等，打造彷彿森林間的遊戲樹屋；並改善既有人行步道環境，提供平整舒適動線及無障礙友善環境空間。

特色公園遊具為符合衛福部檢驗標準，公兒六公園特色遊戲場已由財團法人台灣商品檢測驗證中心（ETC）檢驗完成，並於1月27日已出具兒童遊戲場檢驗合格先期證明，待工務局後續完成工程驗收程序，即可開放使用。