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快訊／高雄不明感染源調查情況　陳時中14:00說明

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2/15）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。指揮中心昨公布國內新增4例本土個案，其中有3例在高雄的個案感染源不明，相關調查情況預期記者會中說明。

在國內感染源待釐清方面，醫療應變組副組長羅一鈞羅一鈞表示，原先總共有9條不明傳播鏈，包括高雄砂石場、跨縣市家族染疫、大陸境外移入家庭染疫、樹林嘉聯益電子廠、汐止手搖飲店員、板橋家庭群聚、日翊物流、礁溪長榮鳳凰酒店和諾貝爾幼兒園。另外，今日高雄新增一起母子家庭群聚和某紅茶牛奶店員工染疫，加起來總計有11條不明感染鏈需要釐清。

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羅一鈞說，目前是用比較嚴格的標準來看不明感染，雖然汐止手搖飲、板橋家庭群聚和樹林電子廠的基因序列，都和先前的桃園群聚相關，但人事時地無法串聯在一起，就算待釐清的不明感染，還要經過後續疫調去看看是否有足跡重疊，所以目前總共有11條感染鏈需要調查跟釐清。

另外，在基因定序方面，高雄港砂石場群聚（案19527）跟跨縣市家庭家庭染疫中的新北兩個案（案19479、案19480），也對和高雄港相關，這都是在掌握中的個案，而新北板橋家庭群聚相關個案（案19385）則是桃機的序列，也同樣是掌握中個案，目前持續針對日前新增的新北設計師、昨新增的鳳山母子家庭群聚和紅茶店員工做基因定序。

▲▼2/14案19380確診關聯。（圖／指揮中心提供）

▲▼近期仍在發展中的群聚感染關聯。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲▼2/14其他確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）
 

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