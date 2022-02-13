一天只有43秒陽光…北部1縣市陷「濕冷地獄」　當地人：根本永夜

▲北部過去半個月幾乎都在下雨。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

雖然現在是冬天，但過去兩周南部仍是好天氣，即使氣溫略微下降，每天還是看得到陽光，北部的居民就沒這麼幸運，桃園以北、宜蘭、花蓮地區處於東北季風迎風面，過去兩周幾乎都在下雨，每天又濕又冷，最慘的縣市「平均一天只有43秒不到的陽光」，當地人都苦喊再看不到陽光要生病了！

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」日前統計前半個月（1月28日～2月10日）的日照時數，發現南北天氣完全天壤之別，北部幾乎都是陰雨天氣，台中以南就開始放晴，其中天氣最好的恆春過去2周日照時數75.7小時；天氣最差的則是基隆，2周才累計了0.1小時的日照時數，平均一天不到43秒。

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貼文指出，南北會有這麼大日照差異，主要是受東北季風影響，中南部地區的水氣大多被中央山脈攔截，所以冬天還是大太陽，「南北日照時數，最多差了757倍！」

南部網友紛紛笑回，「高雄熱死」、「高雄熱到騎車穿短袖」、「在高雄好久沒買長袖了」、「恆春這個地名沒有在跟你唬爛的啦」、「身在恆春半島的頭，今年只穿兩次長袖。」基隆人則哀怨地說，「基隆根本是永夜吧」、「基隆人：你說什麼！？過去兩周有陽光？」「基隆人是吸血鬼嗎？」