「好想去旅行」太平青鳥新春特展　打造「主題書」眺望基隆港

▲「好想去旅行」太平青鳥新春特展。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與青鳥文化合作打造絕美山海書店「太平青鳥」，開幕以來已迎來10萬人次，太平青鳥今（11日）下午舉辦「好想去旅行」新春特展開幕活動，市長林右昌與眾多文化界重量級人士都應邀出席，共同見證基隆城市轉變及魅力。展期自2月12日起至2月28日為止，展覽期間將同步推出旅遊書展，並販售李桐豪限量版簽名書。

林右昌表示，自太平青鳥開幕以來，已經有超過10萬人次造訪，用不同的視野與視角來重新認識基隆這座城市，用實際探訪的經驗來體驗城市之美，這次「好想去旅行」新春特展，策展人要讓大家透過巨大的「主題書」看見基隆港，相信是全台灣絕無僅有的風景，歡迎大家再來太平青鳥走走看看。

▲太平青鳥3樓打造巨大「主題書」眺望基隆港。

特展開幕貴賓雲集，林右昌率領都市發展處長徐燕興與觀光及城市行銷處長曾姿雯共襄盛舉，包括PChome集團董事長詹宏志、作家李桐豪、金馬獎美術設計師王誌成、資深文化評論家詹偉雄、作家工頭監、青鳥文化執行長蔡瑞珊、共同創辦人張鐵志、景觀建築師吳書原、新經典總編輯葉美瑤、時報出版第四編輯部總編輯曾文娟及VERSE主編黃銘彰、作家舒國治等人也都到場，一同為展覽拉開序幕。

青鳥文化執行長蔡瑞珊表示，太平青鳥是基隆視野最美的書店，獨特地理與浪漫氛圍，在書香閱讀中更跳脫城市繁忙的節奏，這次太平青鳥與新經典文化合作，以「旅行」為主題策展，藉由旅行書籍挖掘基隆城市想像，更透過展覽延伸從太平國小3樓眺望，開展基隆新的視野。

新經典文化出版社致力於創作者與讀者之間的連結，本次特展由2022年暢銷書《不在場證明》、《絲路分手旅行》作者李桐豪、時裝設計品牌ApuJan與金鐘獎電影美術設計師王誌成團隊聯手合作，在太平青鳥3樓打造巨大「主題書」，以「好想去旅行」主題，與眺望基隆港景觀互相呼應。

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