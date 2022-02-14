俄羅斯將接受烏克蘭「拒加北約」：有助於制定更有意義的回應

▲俄羅斯回應烏克蘭，如果拒絕加入北約，將有助於更有意義的回應。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭駐英國大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）指出，為了避免與俄羅斯發生戰爭，烏克蘭可能放棄加入北約（NATO）。這段發言引發外界高度關注，因為一旦成真，這將是基輔政府對莫斯科的重大讓步。對此克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，將有助於更有意義的回應。

根據CNN報導，佩斯科夫引用烏克蘭駐英國大使的發言表示，如果烏克蘭拒絕加入北約的想法，將大大有助於制定俄羅斯所關切議題，更有意義的回應。

烏克蘭總統澤倫斯基發言人尼基佛洛夫（Sergii Nykyforov）則表示，烏克蘭把加入歐盟、北約作為基本方針，透過修憲寫入憲法，且未來仍會把此目標視為絕對優先要務，「大使先生使用『彈性』這個字眼，我想應該給他一個機會解釋說明」。

▲烏克蘭駐英國大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）。（圖／路透）



普里斯泰科事後澄清，烏克蘭不會重新思考加入北約的想法。他說，烏克蘭已經做好準備做出許多讓步，但這些讓步均與北約無關，且烏克蘭正尋求與美國、英國達成雙邊協議，確保安全。