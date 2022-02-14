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拜完月老「夢中1巧合」他驚醒！急告白Get閃光　女星也認證超靈驗

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲拜完月老後，原PO與男友順利交往了。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

今天是一年一度的情人節，有女網友分享自己拜月老的經驗，提到她與男友交往前，雖彼此有好感卻不知對方心意，因而無下一步作為；想不到她在「日月潭龍鳳宮」拜完月老後，男友就詢問兩人是否有在一起的可能，最後也成功Get閃光！

這名女網友在Dcard上，以「日月潭龍鳳宮月老神助攻」為題發文，提到她與男友是國中同學，畢業後再也沒見過面，近日因參加同學會才重逢。那時正好碰上男友生日，所以從那天起，兩人沒間斷的聊天，有空也會約出去玩，由於彼此都單身，所以就相約拜月老，「男友同事曾拜過日月潭龍鳳宮月老，不久後就脫單，所以我們決定也去拜拜看。」

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▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲原PO拜完月老後，終於等到男友告白。（圖／原PO授權引用）

原PO表示，兩人在去年聖誕節拜月老，當天她說了自己喜歡的異性條件後，告訴月老「站在我旁邊的這位男生，我對他有好感，如果他也有喜歡我的話，再麻煩月老多多幫忙。」只不過，兩人事後雖持續聊天，但卻一直沒有更進一步的發展，讓她開始有了放棄的念頭，心想對方肯定對她沒意思。

而讓原PO意想不到的是，男友1月中與同事出差時，一直都有打電話和她聊天，且還說「有事想跟我說，但又說明天再說好了。」到了當天下午，在她苦苦追問以後，男友才問「有沒有想過，我們在一起的這個可能？」

▲日月潭龍鳳宮。（圖／ETtoday資料照）

▲日月潭龍鳳宮。（圖／ETtoday資料照）

「終於等到了吧！」兩人確認關係之後，男友透露自己在告白前，夢到了彼此，當時他同樣沒有告白，但雙方一直都有聊天、出去玩，而夢中的原PO則說「現在這樣也不錯，沒有束縛、沒有壓力。」不過，男友的這個夢卻突然換到另個場景，是原PO的婚禮，但新郎不是他。

聽到這，原PO直呼「誰叫你當時不跟我告白！」男友驚醒後則相信，「這應該是月老給他的警告！」因為當時他拜拜求籤後，廟方人員有告訴他要把握最近的機會，否則下次就是4年後。湊巧的是，這4年後的年齡，正好與夢中原PO結婚的年齡一模一樣。

男友後來還說，他在拜月老時，沒描述什麼條件，只說「喜歡旁邊這個女生，親自帶來了，拜託月老不要牽錯了！」原PO聽了則哈哈大笑，兩人好不容易在一起後，她也祝福大家都能有情人終成眷屬，「情人節快樂！」

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲不少網友都認為龍鳳宮很靈驗。（示意圖／記者黃可昀攝）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「那個夢也太神」、「恭喜！一直覺得龍鳳宮的月老很厲害」、「你們的故事好可愛呀！過年也去龍鳳宮拜月老，希望能有好消息」、「靈不靈因人而異，但我覺得蠻靈的，而且求完到遇到的這段時間，都不超過一個月」、「我也是在拜龍鳳宮的月老後，就男友Get」、「我和我老公也是去龍鳳宮拜完後認識然後結婚的，結婚至今4年依然甜蜜喔」、「龍鳳宮推推！很靈」、「龍鳳宮月老真的很厲害！我跟我女友也是月老牽成功，已經在一起6年準備結婚了」。

本站曾報導《小甜甜拜了「超神月老廟」…1年後真的結婚當媽！　老公一見就愛上她》，小甜甜在好友的推薦後，也到龍鳳宮求姻緣，想不到沒多久後，就認識了老公，兩人當時交往半年就決定結婚，並有了寶寶，現在仍過得甜蜜。

本文經原PO授權引用

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