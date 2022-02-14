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【英語多益通】解密NFT七大英文術語

▲北港武德宮發行之NFT，共分六色24款，每款限量25份。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 北港武德宮發行之NFT，共分六色24款，每款限量25份。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文／李海碩

NFT是繼區塊鏈（block chain）與加密貨幣（crypto currency）後的熱門話題，究竟什麼是NFT？想要和外國人聊這個話題時又需要知道哪些關鍵字呢？我們一起來看看。

什麼是NFT？

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NFT的全名是Non-fungible token，中文翻譯為「非同質化代幣」。fungible來自於經濟學中的fungibility（替代性），意思是「貨品或是人物具有可以直接與對方交換的特質。」簡單來說，NFT是將數位作品賦予獨一無二的代碼，因此當收藏家購買作品時，連同將代碼一起買下，所以即便買家擁有同樣的作品，例如圖片、影像等，也會因為代碼的不同，而被識別為不同作品。由於每個作品都擁有如同身分證明的代碼，便有了可被收藏、交易的價值。

目前NFT最多應用在圖片上，但也有聲音、影片、以及其他形式的創意作品。不過因為其獨特、無法交換的特性，目前NFT也已經開始作為其他物品產權的交換註記了。

In the beginning of 2022, the property right of a Florida house is minted into an NFT.
（在2022年初，一間Florida房子的產權被用做成了NFT。）

token在生活中經常使用到，只要是描述所有實體的「代幣」，皆是用token，例停車場的代幣就是parking ticket token。而在職場與多益測驗中，token不是單純解釋為「代幣」，而是代表「表徵」，最常見的用法有token of appreciation／gratitude／good will／love。

Please accept this humble gift as a token of my appreciation.
（請收下這個小小的心意，已表示我的感激之情。）

The action can be seen as a token of good will from the newly elected government.
（可將此舉視為新當選政府的善意表徵。）

這些NFT在台灣超紅

在台灣，與NFT相關的話題大多圍繞在哪些名人出了NFT，例如周杰倫發行的Phanta Bear NFT，或是知名足球選手梅西與NBA球星Stephen Curry發行自己的NFT。這類名人所發行的的NFT被統稱為celebrity NFTs。

有名的說法很多，例如來自於fame「名聲」的famous、來自於note「注意」的noted與notable，以及與celebrity「名人」相對應的celebrated、以及從know延伸而來的well-known與renowned。

The school is notable for its basketball team.
（這所學校以其籃球隊而聞名。）

Jerry is a celebrated professor.
（Jerry是位聲名遠揚的教授。）

聊NFT前先認識這七個行話

1. 打招呼：在NFT社群中，彼此打招呼會用GM或是GN表示Good morning或Good night。並以Ser表示Sir、Mam代表Madam，或用Fren表示friend。

2. FOMO（Fear of missing out）：許多人會買NFT的原因就是深怕錯過這波掏金潮，因此這樣的人也被稱做FOMOer。

3. open Sea：公海是一個網站（opensea.io）可以想成NFT的公開交易市場，所有NFT的持有者都可以在上面售賣NFT。但是因為是公開場域且幾乎沒有限制，所以在詐騙行為已層出不窮的NFT市場中，公海的交易更加需要謹慎小心。

4. delist：字首「de-」是「去除」的意思，list是「名單」。因此delist就是代表將NFT從公海中「下架」。

5. rug pull：rug是「小地毯」的意思，因此把小地毯拉起來的動作可以解釋為「捲舖蓋、跑路」。NFT世界中最常見的詐騙行為就是在開始販售之後捲款潛逃，就像是商販直接捲舖蓋跑路一般。

6. mint／burn：NFT因為是token，所以使用了原本貨幣界的術語。mint當食物的時候指的是「薄荷」，但是在貨幣界中的意思是「鑄幣」，代表打造出一個NFT。burn則與mint相反，任何對原本NFT失去控制權的行為都可以用burn稱之。

7. floor price：floor是「地板」的意思，因此「地板價」指的就是一個NFT的「最低價位」。

NFT近期也浮現出許多有關著作權問題，雖然任何人都能發行NFT，但目前沒有方法可以確認著作權是否屬於發行NFT的人，因此產生不少產權爭議。但即便如此，這個市場依然在去年讓許多投資者賺飽荷包。在可見的未來中，或許會有更多的科技創新與金融投資機會，而對於勇氣與眼光兼具的投資者而言，將成為一個獲利的市場。

【多益模擬試題】

1. The Ganges Restaurant is notable _____ its Indian cuisines.
(A) over
(B) at
(C) on
(D) for

2. He was afraid of _____ fired after making that expensive mistake.
(A) be
(B) was
(C) being
(D) to be

解析：

1. 正解為(D)。句意為「恆河餐廳以其印度佳餚聞名。」 notable不論是解釋為知名或是惡名昭彰的形容詞，後方接的都是「成因」，因此會使用介系詞for來表示。故(D)為正確答案。

2. 正解為(C)。句意為「他在犯了那個昂貴的錯誤之後很怕被開除。」of後方要加上名詞，所以動詞需要以動名詞（Ving）的形態出現。故(C)為正確答案。

延伸閱讀》特斯拉可用比特幣交易？學虛擬貨幣英文跟老外聊最新國際議題

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