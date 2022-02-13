官網上沒有！爭鮮驚見「隱藏美食」　老饕認證：有上必拿

▲爭鮮迴轉壽司1神秘餐點引網熱議。（圖／記者黃士原攝）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣人愛吃日本壽司，近年來多家連鎖迴轉壽司品牌登陸台灣，像是爭鮮、藏壽司和壽司郎等，都深受不少台灣民眾喜愛。對此，就有一名網友近日到爭鮮用餐，發現轉盤上有一道未曾見過的餐點，因為外觀奇特，令他相當好奇。貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

有一名網友日前在PTT上發文，表示到爭鮮迴轉壽司用餐時，驚見轉盤上有一道未曾見過的壽司，取餐後才發現原來是一道豆皮壽司，不過醋飯上還鋪了5個腰果，令他好奇心噴發，於是發文詢問眾人，「是我太久沒吃爭鮮嗎？這看起來只能吃到豆皮味而已，這東西能好吃嗎 ？」

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▲腰果稻荷外觀奇特，且未出現在菜單上，引起網友好奇 。（圖／翻攝PTT）

貼文曝光後，立刻引起網友熱烈討論，「不錯啊，多賺到腰果」、「好像不錯吃耶腰果也不便宜啊」、「日本有這種東西？」、「小朋友都會吃這個跟玉米的」、「三個變兩個會被說漲價，多個腰果變新品」。

其中，就有網友指出這款餐點名叫腰果稻荷，並宣稱爭鮮至少推出10年以上了，不過官網上並沒有列出此道；更有許多嘗試過的腰果稻荷的人大讚，「這款很好吃啊，檯面沒有我還會自己點」、「好吃，有上必拿」、「超愛堅果稻荷！還蠻多人拿的呀，有時候都拿不到，但每次點都會發現同行的人眉頭一皺」、「堅果稻荷跟腰果稻荷還有一般稻荷都是我的愛」。