石二鍋內行點法曝光！　老饕激推「必點1湯底」：萬年不變

▲石二鍋怎麼點最內行？話題引網友熱議。（示意圖／記者張菱育攝）

記者邱晟軒／綜合報導

天氣冷颼颼，熱騰騰的火鍋店成為許多民眾的用餐好選擇，其中知名火鍋連鎖品牌「石二鍋」，因為其超高CP值而人氣不墜。對此，有網友就發文詢問，「吃石二鍋都點什麼湯底？」貼文曝光後，立刻引起老饕大推1湯底，直呼「萬年不變」。

有一名網友在PTT發文表示，最近到訪石二鍋用餐，由於過去都只點招牌石頭鍋，所以這次想要嚐試沒吃過的勁香辣姊湯底，「結果一拿上來是很香啦！還附了兩個油條，但吃起來總覺得有股熟悉泡麵味」，這也讓她好奇詢問眾人，「女孩吃石二鍋都點什麼鍋底？」

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▲連鎖餐飲石二鍋，人氣不墜。（圖／記者呂佳賢攝）

貼文曝光後，立刻引起許多老饕紛紛點名自己的心頭好，「剝皮辣椒很讚」、「最近都點剝皮辣椒」、「都點最基本的涮涮鍋」、「都吃辣姊鍋」、「當然辣姊啊」、「石二鍋真的cp值遠勝其他家」。

綜合所有留言，招牌的石頭鍋得到最多網友提及，「維愛石頭鍋，萬年不變」、「只有石頭」、「石頭鍋，不過石二鍋吃完真的全身都是那個味道」、「石頭，以前很喜歡」、「石頭鍋，再放點辣椒沙茶蔥蒜進去更香，缺點是吃完味道超重」、「石頭讚讚」。

▲網友一面倒推薦石頭鍋。（圖／翻攝自PTT）

針對石二鍋的討論，本站日前曾報導，「王品宣布漲價仍願排隊吃？網激推旗下2間餐廳『CP值真的高』」內文指出，王品集團2021年開出漲價第一槍，許多業者也紛紛跟進喊漲。對此，就有一名網友好奇，「石二鍋是不是相對越來越便宜？」隨即引起網友熱烈討論。

許多網友看完紛紛表示，「火鍋控認真回，石二鍋在火鍋界CP值真的高」、「其他小火鍋根本都在吃來路不明火鍋料」、「缺點就是吃完全身都他家火鍋的味道」、「石二鍋拼的是翻桌率，所以CP值才越來越高」、「光是食材處理和衛生環境就贏過一堆店了」。

不過，也有人大推同為王品旗下的12mini，「mini12更實惠，一位難求、薄利多銷，應是王品集團的金雞母，可以選菜多多，完全沒有火鍋料」、「12mini那種定位比較不一樣，比較偏臭臭鍋那種一小鍋煮好給你吃」掀起熱議。