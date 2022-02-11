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社會 社會焦點 保障人權

「妳要看到血流成河嗎？」網友留言挨告恐嚇　《海綿寶寶》救了他

上網,行動上網,在家,滑手機（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲網友討論二手皮夾交易能否退款問題，一名男子留言「妳要看到血流成河嗎」結果挨告恐嚇。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

劉姓女大生因為網售皮夾和買家起糾紛，遭買家上Dcard抱怨，有網友路過留言讚聲，其中林姓男子留言「妳要看到血流成河嗎？」因此被劉女控告涉嫌恐嚇，林男喊冤說這是句網路慣用語，台北地檢署調查，果然梗源自卡通《海綿寶寶》的台詞，11日以罪嫌不足處分不起訴，原po的1對男女朋友和另名網友被控妨害名譽部分，也不起訴。

蔡姓男子2021年8月間，透過臉書的二手物交流粉專，與就讀北部私立大學的劉女取得聯繫，雙方約好以1500元交易1個皮夾，蔡男先匯半數750元，等面交時，蔡男覺得皮夾和照片看到的不太一樣，想取消交易退款，結果劉女稱750元算是訂金，拒絕退款。

蔡男和女友不滿，上網路論壇《Dcard》校版敘述交易過程，引來不少網友發表意見。事後，劉姓女大生控告發文的蔡男和女友、2名留言網友共4人分別涉嫌妨害名譽、恐嚇等罪。

▲▼網友討論取消二手皮夾交易能否退款問題，有人留言「妳要看到血流成河嗎」挨告恐嚇。（圖／翻攝Dcard）

其中，林男留言「妳要看到血流成河嗎？」被控恐嚇，但他到案時解釋，這只是個網路慣用語，動機出於一時無聊。檢察官上網搜尋，發現果然語出卡通《海綿寶寶》，內容是主角在競技場脫離危險後，被一旁看戲的螃蟹觀眾抗議「無聊，我要看到血流成河」，不僅網路上有不少相關梗圖，而且2021年6月疫情嚴峻期間，這句話在網路上被大量引用，《網路溫度計》還特地撰文介紹。

檢察官因此認為，林男留言雖提到「血流成河」等聳動文字，但只是引用網路慣用語，主觀上並沒有危害他人的意思，不構成恐嚇罪，至於原PO的劉男和女友和另名施姓網友的發言，則分別是根據自身經歷抒發意見，或對二手貨物交易這種可受公評事項發表評論，也不構成妨害名譽。

▲▼《網路溫度計》曾專文說明「我要看到血流成河」的網路用語由來。（圖／翻攝《網路溫度計》）

▲《網路溫度計》曾專文說明「我要看到血流成河」的網路用語由來。（圖／翻攝《網路溫度計》）

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