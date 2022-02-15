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快訊／嘉聯益+2足跡曝光　去過新北7-11、全聯、康是美

▲嘉聯益樹林廠外觀。（圖／記者許靖騏攝）

▲嘉聯益樹林廠外觀。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／新北報導

中央流行疫情指揮中心15日宣布新增5例本土個案，其中2例（案19794、19795）為新北嘉聯益電子廠員工，兩人是夫妻。對此，新北市衛生局進一步公布足跡，曾在2/10-2/12去過7-11、全聯及康是美。

根據新北市衛生局15日公布的足跡圖，上述確診夫妻曾於2/10下午3時51分到樹林區中山路三段的7-11佳政門市，於2/11下午3時半到新莊民安西路上的全聯新莊民安門市；另外，他們的足跡也曾在2/11 下午3時35至3時41分，以及2/12 下午4時43分至下午4時50分到新莊民安西路上的康是美-頂盛門市

衛生局說明，案19794為30多歲男性，接種1劑疫苗；案19795是20多歲女性，未接種疫苗，兩人為夫妻，且皆是嘉聯益電子廠員工。2/9該廠一名移工（案19430）因出現症狀就醫採檢確診，衛生局接獲通報立即針對該廠區及宿舍員工擴大採檢，2/9兩人採檢PCR均為陰性，根據疫調進行自主健康管理。

直至2/14入廠前全數企業快篩，妻（案19795）快篩呈現陽性，衛生局立即安排夫妻兩人一併前往醫院採檢，PCR皆為陽性, 妻Ct值26，夫Ct值37.23，目前收治專責病房隔離治療。居住地為新莊區。

▼新北市15日公布案19794、19795足跡。（圖／新北市府提供）

▼新北市15日公布案19794、19795足跡。（圖／新北市府提供）

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