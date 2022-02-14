本土爆多條不明感染鏈！高雄砂石場已34人染疫　牽連新北2校停課14天

▲台灣本土疫情已累計9條不明感染源。（圖／記者陳煥丞攝 ）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠本土疫情延燒，其中還有多條不明感染，包括「高雄砂石場、跨縣市家族染疫、日翊物流以及先前的礁溪長榮鳳凰酒店」等。其中染疫規模較大的高雄砂石場已累計34人染疫，更延燒到竹苗和新北，也牽連新北1所國小和1所國中停課。

國內原先總共有9條不明傳播鏈，包括「高雄砂石場、跨縣市家族染疫、大陸境外移入家庭染疫、樹林嘉聯益電子廠、汐止手搖飲店員、板橋家庭群聚、日翊物流、礁溪長榮鳳凰酒店和諾貝爾幼兒園」。其中樹林嘉聯益電子廠、汐止手搖飲店員和板橋家庭群聚三條感染鏈都為桃機群聚相關序列，但之間關聯性還在調查中。

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而在不明感染源中，砂石場昨天都還增加超過10例的確診個案，疫情也向其他縣市延燒，目前累計34人染疫，疫情更延燒到新竹、苗栗、台南和新北。其中台南昨日新增2個案和砂石場相關，是砂石場確診父子中的兒子曾到台南某診所就醫，2個案是診所接觸者。

另外，昨日新北新增個案，案19687、19688、19689這3例個案為一家人，年齡分別為女3歲、男8歲、男14歲，其外婆是苗栗確診者，3人匡列採檢確診，居住在林口，而確診孩童就讀的國小和國中也全校停課14天。

▲新北市兩校停課14天。（圖／新北市府提供）

針對校園1確診，全校停課14天，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，其實還不需要到全校停課14天，停課14天第一問題就是孩子照顧，連帶就會影響父母工作，而且全校停課屬於硬性規定，這也有關小孩受教權。

黃高彬說，如果學校有確診，家長或學生本人自己會擔心，可以討論評估後，自己選擇請假，學校應該要有彈性措施，讓家長和孩子可以選擇。

而在本土疫情觀察上，黃高彬認為，感染源不明相對比較麻煩一點，還要看兩條比較大的，包括高雄砂石場和樹林電子廠還有沒有持續擴大，原則上這波本土要先觀察到2/17，還不能放鬆。