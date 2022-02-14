　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本土爆多條不明感染鏈！高雄砂石場已34人染疫　牽連新北2校停課14天

▲▼桃機爆發群聚，貿東里活動中心里民排隊準備採檢 。（圖／記者陳煥丞攝 ）

▲台灣本土疫情已累計9條不明感染源。（圖／記者陳煥丞攝 ）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠本土疫情延燒，其中還有多條不明感染，包括「高雄砂石場、跨縣市家族染疫、日翊物流以及先前的礁溪長榮鳳凰酒店」等。其中染疫規模較大的高雄砂石場已累計34人染疫，更延燒到竹苗和新北，也牽連新北1所國小和1所國中停課。

國內原先總共有9條不明傳播鏈，包括「高雄砂石場、跨縣市家族染疫、大陸境外移入家庭染疫、樹林嘉聯益電子廠、汐止手搖飲店員、板橋家庭群聚、日翊物流、礁溪長榮鳳凰酒店和諾貝爾幼兒園」。其中樹林嘉聯益電子廠、汐止手搖飲店員和板橋家庭群聚三條感染鏈都為桃機群聚相關序列，但之間關聯性還在調查中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在不明感染源中，砂石場昨天都還增加超過10例的確診個案，疫情也向其他縣市延燒，目前累計34人染疫，疫情更延燒到新竹、苗栗、台南和新北。其中台南昨日新增2個案和砂石場相關，是砂石場確診父子中的兒子曾到台南某診所就醫，2個案是診所接觸者。

另外，昨日新北新增個案，案19687、19688、19689這3例個案為一家人，年齡分別為女3歲、男8歲、男14歲，其外婆是苗栗確診者，3人匡列採檢確診，居住在林口，而確診孩童就讀的國小和國中也全校停課14天。

▲▼新北校園防疫措施。（圖／新北市府提供）

▲新北市兩校停課14天。（圖／新北市府提供）

針對校園1確診，全校停課14天，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，其實還不需要到全校停課14天，停課14天第一問題就是孩子照顧，連帶就會影響父母工作，而且全校停課屬於硬性規定，這也有關小孩受教權。

黃高彬說，如果學校有確診，家長或學生本人自己會擔心，可以討論評估後，自己選擇請假，學校應該要有彈性措施，讓家長和孩子可以選擇。

而在本土疫情觀察上，黃高彬認為，感染源不明相對比較麻煩一點，還要看兩條比較大的，包括高雄砂石場和樹林電子廠還有沒有持續擴大，原則上這波本土要先觀察到2/17，還不能放鬆。

►「心機睡衣」一穿上癮

ET快訊
妻信教拒行房！卻見教主性侵8女　向夫道歉「你的XX我10年沒
避開2情況！iPhone電池延長壽命　Apple官方建議出爐
快訊／5縣市大雨　下波鋒面報到時間曝
曾審蘇建和案法官湯美玉心肌梗塞　送醫不治享壽65歲
今降6℃倒春寒！鋒面通過中溼全台探11度　下波冷空氣更強
快訊／新店公寓氣爆1死3傷　鐵窗被炸飛居民嚇醒「像炸彈爆炸」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

專家曝「台灣現在課題」：才有機會到疫情終點

快訊／5縣市大雨　下波鋒面報到時間曝

今降6℃倒春寒！鋒面通過中溼全台探11度　下波冷空氣更強

本土爆多條不明感染鏈！高雄砂石場已34人染疫　牽連新北2校停課14天

餐廳吃飯被贈送「神秘手銬」　內行人曝真實用途：很實用！

腳痛風發作！他見蟑螂秒痊癒「崩潰一直踩」　網笑：最速效的神藥

台灣第一名拉麵「鬼金棒」宣佈漲價　粉絲超開心：早該漲了

「鳳梨」開手搖杯！試營運Day1人潮排爆　網笑：要變嘉義新地標了

元宵節「15個禁忌」大公開　專家：不可以剪髮、逗弄小鳥

台灣限定！LINE輸入「3組關鍵字」　下秒有驚喜效果

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

過年打麻將被「豬隊友」亂入　鸚鵡掀翻爸爸牌！全被看光光

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

網美開團「上山清垃圾」丟光歷史文物　 35人豪華團費曝：進帳18萬

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

黃曉明離婚2周爆熱戀《甄嬛》華妃！　「健身房背景洩密」她霸氣闢謠

專家曝「台灣現在課題」：才有機會到疫情終點

快訊／5縣市大雨　下波鋒面報到時間曝

今降6℃倒春寒！鋒面通過中溼全台探11度　下波冷空氣更強

本土爆多條不明感染鏈！高雄砂石場已34人染疫　牽連新北2校停課14天

餐廳吃飯被贈送「神秘手銬」　內行人曝真實用途：很實用！

腳痛風發作！他見蟑螂秒痊癒「崩潰一直踩」　網笑：最速效的神藥

台灣第一名拉麵「鬼金棒」宣佈漲價　粉絲超開心：早該漲了

「鳳梨」開手搖杯！試營運Day1人潮排爆　網笑：要變嘉義新地標了

元宵節「15個禁忌」大公開　專家：不可以剪髮、逗弄小鳥

台灣限定！LINE輸入「3組關鍵字」　下秒有驚喜效果

違停害死人！樹林砂石車夜停紅線害撞　騎士魂斷雨中

普丁為何施壓烏克蘭、拜登籌碼夠不夠？　美專家提6點分析

「119」平均28秒一通　去年每日急救送醫2416人

《美少女戰士》與三麗鷗合體賣萌！胖胖布丁狗穿金星水手服巨可愛

撞名陸劇女星！邱淑貞20歲女兒「改名Ayla出道」　知情人揭內幕

專家曝「台灣現在課題」：才有機會到疫情終點

朴子女騎士深夜大雨撞上休旅車　四肢變形亡

唐綺陽運勢／情人節「這星座」桃花運爆棚！　獅子注意生理機能　

鳳梨飲料店剛開幕「緊急宣布休息1天」！原物料被買光…排隊人潮超狂

加拿大警方強行執法　逮捕阻礙交通要道示威者

以為交到D奶空姐「長榮隋棠」！ 台大醫師匯20萬　結果讓他心碎

生活熱門新聞

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

Netflix「一口氣下架6部神劇」！　鐵粉心碎了

LINE輸入「3組關鍵字」　下秒有驚喜效果

鳳梨開手搖杯　營運Day1人潮排爆

今降6℃！鋒面溼全台探11度　下波冷空氣更強

收費開團上山清掉文物　策劃人出面「反諷3道歉」再炎上

台灣第一名拉麵「鬼金棒」宣佈漲價　粉絲超開心

不宜剪髮、逗鳥　元宵15禁忌大公開

士林夜市復活！恐怖人潮「沙丁魚式擠爆」

吃飯被送手銬　網曝用途：很實用

快訊／台南今+2！11處足跡曝光

YouTuber撿光霞喀羅酒瓶！網愣：文物怎能丟

即／確診新店設計師曾到台中訪客　5人匡列採檢

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

雷／《全明星3》紅隊才說「贏過王品澔」　他場上發威！

荒淫人妻睡遍老公所有兄弟！　薔薔罵：超噁

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

《全明星3》徐展元搭檔「代班主播」　蔡尚樺曝原因

唐綺陽提醒「本週小心破財」：容易後悔莫及

車牌為何不用「ㄅㄆㄇ注音」　鄉民喊連署！

新竹妹被匡列秒噴3萬4！　市府1句話她傻眼

烏克蘭緊急公布「逃難路線」！

Netflix「一口氣下架6部神劇」！　鐵粉心碎了

小茉年齡之謎！網友計算後驚了：吃防腐劑？

更多

最夯影音

更多
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...
王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面