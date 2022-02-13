網美淨山丟棄「3支日治時代瓶罐」！　林管處：已歸回原處

▲不只是旅行帶粉絲前往新竹淨山 。（圖／翻攝自YouTube／Celine and Cynthia-不只是旅行，下同）



記者許展溢／台北報導

擁有18萬人訂閱的YouTuber「Celine and Cynthia-不只是旅行」，日前開「豪華淨山團」帶粉絲前往位在新竹的「霞喀羅國家步道」淨山，卻遭控丟光歷史文物引發爭議。新竹林管處今（13日）受訪表示，檢視發現確實有3支日治時期玻璃瓶罐，都已歸回原處。

淨山影片曝光後，有網友表示，「那堆酒瓶大部分是駐在所的遺跡，是先人在那裡生活的證據，有些喜愛探究早期文化的登山人是會專程去探訪的，霞喀羅、八通關、能高沿路的駐在所都是這樣，大家有默契就是讓這些早年的物品留在原地不去動它。」更有人表示：「朋友過年去看到酒瓶全清光了，非常難過。」此說法也已獲得歷史學家認同。

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▲林管處強調，檢視發現3支日治時代瓶罐已放回原處。



新竹林管處處長夏榮生說，他們撿出來的東西都有檢視過，大都為高粱酒瓶、啤酒瓶和一般垃圾，確實有參雜了3支日治時代瓶罐，此部分已委請在地養老Yulu生態協會，將這些東西帶回去，放置在原來的地方。

夏榮生表示，對於有歷史性部分，確實對某些人而言不會這麼清楚，後續會針對該處具有歷史意義、紀念性脈絡的相關遺址文物等盤點並記錄，同時思考規劃做告示、解說牌，定期勘查。夏榮生強調，也許透過此方式，讓以後有人到此處做公益行為時，能更注意到早期遺址，或大家在意的文物等，進而保護到這些物件。