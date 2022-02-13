國內追加劑覆蓋率近三成　莊人祥曝長者接種率！200元好康至二月底

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者許維寧／台北報導

中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，公布新增12例本土個案，其中高雄砂石場增加7人，樹林嘉聯益電電子廠增3人，新北新增1名不明感染源個案，另1例則是從中國大陸返台男性（暫列境外移入）案19592的太太確診。

指揮中心發言人莊人祥指出，昨天疫苗接種18萬4304劑，第一劑涵蓋率達82.28%，第二劑75.57%，基礎加強劑量為0.77%，追加劑逼近三成為29.3%

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莊人祥談到，65到74歲長者，希望個個縣市疫苗接種率第一劑、第二劑可以達到85％、80%，75歲以上長者接種率年前1月27日統計，第一劑接種率為75%，第二劑68.4%、加強劑36.3%，一週之後2月7日第一劑達到75.5%，第二劑69%、第三劑42.1％。

但莊人祥也指出，第三劑會牽涉到第二劑接種間隔，長者接種還是會利用各項多種措施，包括有居服員照顧者二至三月間可以協助服務對象接種，就會給予兩百元給付。長照機構、洗腎機構也可以多多幫忙宣導，以及加強副作用說明。到二月底都還有兩百元宣導品發放。

至於提高接種率後是否可解封，莊人祥說，會針對疫苗追加劑等設定目標，指揮官陳時中設定為50%，希望達到目標後可能會有縮短檢疫措施，目前還在評估當中。