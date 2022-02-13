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威力彩32連槓！頭獎上看12.5億　4星座、4生肖手氣旺

▲▼威力彩連槓27期，衝上7.2億元。（圖／記者鄒鎮宇攝）

▲威力彩頭獎上看12.5億元。（圖／資料照／記者鄒鎮宇攝）

記者陳俊宏／綜合報導

威力彩頭獎11.5億元32連槓，周一開獎的頭獎累積金額上看12.5億元。對此，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師今天（13日）在臉書發文，點名4星座「處女、天蠍、天秤、魔羯」，以及4生肖「狗、龍、猴、兔」手氣旺。

Top4：魔羯座

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水星、金星、火星、冥王星加速進入命宮，且天王星入偏財宮，顯示2月14日5星領路財神降臨，財運一路5連發。建議下注前帶個紅包袋，在紅包裡放500元1張、5個1元、5個10元，總共555元，代表5星齊聚，就能接通宇宙財氣能量，增強中獎機率，說不定會因此中到大獎。

Top3：天秤座

太陽與土星落在偏財宮，顯示天秤座2月14日能得到太陽的籠罩，財氣旺盛，建議可以在下注前穿上黃色衣服代表太陽，或者吃黃色食物，如：南瓜、玉米、香蕉，再前去下注，就能得到太陽加持讓財氣噴發。

Top2：天蠍座

吉星木星與海王星落入到天蠍座的偏財宮，顯示天蠍座能擁有好的財氣，木星為白色、紅色、橙色、棕色和黃色組成，因此建議天蠍座在下注前可以冥想彩虹，或者列印彩虹圖案的圖紙，帶在身上。如此一來將能吸引強大木星能量灌入我們的磁場，讓我們全身上下充滿強大財氣，增加中獎機率。

Top1：處女座

水星、金星、火星進入處女座的偏財宮，顯示處女座財水能量飛天，有大發橫財之姿，此外水星為水，金星為蛋白色，火星為火，在下注前吃個蛋白，喝杯熱開水，就能啟動水、金、火三星之氣，能快速引進三星財氣注入手氣，說不定下一個億萬富翁就是你。

好運生肖：

狗、龍、猴、兔

下注吉時：

早上07：00-11：00
下午15：00-17：00
晚上17：00-19：00

財神方位：

正北方

►一台就夠！室內暖暖的還能烘衣服

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