228車潮又來！蘇花改規劃大客車優先行　管制時段禁大貨車

▲228連假，公路總局預估蘇花改又將掀起觀光車潮。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

今年228連續假期自2月26日（星期六）至2月28日（星期一）共3天，公路總局第四區養護工程處表示，花東地區為國內旅遊熱門景點，預估此次連假除了返鄉及收假旅次，將以前往觀光旅遊旅次為主。為免路上塞車之苦，鼓勵民眾提早規劃出遊行程，以分散連假旅遊交通需求。

公路總局第四區養護工程處為增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平、和中~和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間），預期尖峰壅塞時段可較自行開車節省約40~60分鐘；另因應本次連假蘇花路廊湧入之大量車潮，公路總局第四區養護工程處將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流，111年228連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

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一、2月26日：5時至15時（雙向）。

二、 2月27日：7時至11時（雙向）。

三、2月28日：12時至18時（雙向）。

▲為紓解228連假蘇花路廊車潮，規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段，大客車優先通行措施。（圖／公路總局提供）

為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，公路總局已請客運業者於228連假期間籌備充足運能，如有返鄉或出遊等需求，請多加利用公路客運，但因目前仍為COVID-19疫情第二級警戒期間，為降低跨區傳染風險，建議民眾多加注意長途移動時的防疫。

公路總局提醒用路人行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，並於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，也請用路人多利用「幸福公路」App，可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報。