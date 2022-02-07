旅外國人注意！春節檢疫「ABC方案延長至228」　選定不可再換

▲指揮中心公布春節檢疫方案延至228。（示意圖／記者黃宥寧攝）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，春節檢疫專案自去(2021)年12月14日起實施以來，提供旅外國人依其所具備之條件有不同檢疫方案的選擇，以符合不同情況民眾之檢疫需求；經評估各國檢疫策略及該專案整體執行情形，宣布延長實施期間至2022年2月28日(航班表定抵臺時間計算)止，相關措施均維持專案規定。

指揮中心說明，春節檢疫專案內容包含14+0+7、10+4+7及7+7+7共3項方案，相關規定可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網首頁/ COVID-19防疫專區/特殊專案/春節檢疫措施專案項下查閱。

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指揮中心提醒，民眾於返臺前務請事先瞭解並確認適用之方案再擇定，且方案擇定後不可變更，入境後請配合各方案所訂檢疫規定，避免違反規定而受裁罰。

指揮中心呼籲，檢疫期間應留在檢疫場所，禁止外出，亦不得出境或出國，確實遵守「防範嚴重特殊傳染性肺炎入境健康聲明暨居家檢疫通知書(春節檢疫專案)」所載規定；選擇C方案之檢疫者，返家後7天如採1人1室之檢疫條件，其同戶內同住者(非居家檢疫者)應共同遵守加強暨自主健康管理相關規定及檢測措施，以維護自身及家人健康，共同守護社區防疫安全。