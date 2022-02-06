蘇花北上車潮5日達最高峰！今收假日趨緩 　仍不排除回堵可能

▲▼春節連假最後一天，蘇花公路車流已較舒緩，交通狀況良好。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

昨日為春節連續假期第八天，蘇花路廊北上車流量達到本次連假車流最高峰，南下全日車流量為6795輛/日、北上為21624輛/日，最長回堵車陣出現在南澳至東澳，長達7公里。

6日為春節連續假期最後1日，截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為1693輛，北上花蓮往宜蘭方向為5371輛，昨日北上車潮直至6日凌晨2時才趨緩，於上午1時達北上最高量為1055輛/小時，預估今日蘇花路廊北上方向車流量尚餘8800輛。

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6日上午10時崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約為75分，經台9丁線旅行時間約為110分，建議用路人行駛蘇花改路段。

第四區養護工程處表示，依據昨日疏運狀況研判，在南澳至東澳、南澳市區、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道、和平及崇德等北上路段仍可能產生車多情形，提醒各位用路人可先透過幸福公路APP查詢路況並規劃北返行程，如遇車多路段時應循序漸進耐心駕駛，行經長隧道路段時應在速限範圍內維持較高車速，維持適當安全車距並跟上前車以維行車順暢。

公路總局提醒用路人，可透過收聽警廣FM101.3頻道、沿線電子看版與車道管制燈號取得即時路況，且在進入隧道路段記得開啟大燈，另外，行車前請詳加確認車況以及切勿疲勞駕駛，可有效降低車輛故障及事故之發生；如感到精神不濟建議於適當處所稍作休息或替換駕駛，平安回家路，你我共守護。